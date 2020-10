Tietomurron kohteeksi joutunut Vastaamo on tuottanut palveluita Oysille

Vastaamo on toiminut Oysin sopimuspalvelutoimittajana toukokuusta 2019 lähtien.

Oulun yliopistolliselle sairaalalle psykoterapiapalveluja tuottava Vastaamo on joutunut tietomurron kohteeksi. Tämänhetkisten tietojen mukaan vuoto ei koske Oysin potilastietoja.­

Psykoterapiakeskus Vastaamo on parhaillaan kiristyksen kohteena. Kiristäjillä on hallussaan potilastietoja, joista käy ilmi muun muassa asiakkaiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja henkilötunnuksia. Tämän lisäksi vuodetuissa tiedoissa on arkaluontoisia henkilökohtaisia keskusteluja sisältäviä potilastietoja.

Vastaamo sanoo tehneensä asiasta ilmoituksen Kyberturvallisuuskeskukselle, Valviralle sekä tietosuojavaltuutetulle.

Vastaamo Oy on toiminut psykoterapian sopimuspalvelutoimittajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille (PPSHP) toukokuusta 2019 alkaen. Tämän hetkisten tietojen mukaan vuoto ei koske järjestelmiin marraskuun 2018 jälkeen kirjattuja tietoja.

Tämän perusteella sairaanhoitopiirin rekisteriin kuuluvia potilastietoja ei olisi vuotanut ulkopuolisille tahoille.

– Jos jossain vaiheessa todennetaan Oysin potilastietojen vaarantuneen, sairaanhoitopiiri tekee ilmoituksen henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle ja on yhteydessä loukkauksen kohteeksi joutuneisiin potilaisiin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Oys vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista ja lähes 750 000 suomalaisen erityisvaativasta erikoissairaanhoidosta.