Oulussa uusia koronatartuntoja kouluissa – metallibändin konserttia siirrettiin vuodella

Rovaniemellä varmistui keskiviikkona kolme uutta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu Oyskorona-sivujen mukaan kaksi uutta koronatapausta. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on kertynyt 37. Alueella on tartuntoja yhteensä 269 ja ilmaantuvuusluku on 7 vuorokauden ajalta 9,25.

THL:n keskiviikkona ilmoittamien lukujen mukaan Oulussa on todettu peräti 15 uuttaa koronavirustartuntaa.

Oysin ja THL:n antamat päivittäiset luvut voivat poiketa toisistaan, sillä tiedot päivittyvät niihin eri tahdissa ja laboratoriotuloksia saadaan liukuvasti.

Oulun Ritaharjun yläkoululla on asetettu alkuviikosta karanteeniin kolme luokkaa ja joitakin yläkoulun opettajia. Altistuminen on tapahtunut viime viikolla, joten karanteeniin asetetut voivat palata kouluun normaalisti syysloman jälkeen.

Oulun Kärppien miesten SM-liigajoukkueessa on todettu kaksi koronatartuntaa. Loput 34 testiä olivat negatiivisia.

Suomalaisen metallibändin konsertti on jälleen jouduttu perumaan Oulussa. Koronapandemian aiheuttaman epävarman tilanteen takia Battle Beastin jäähallikonsertti Oulun Energia Areenalla siirtyy marraskuulta ensi vuoteen.

Uusi päivämäärä on lauantai 18.12.2021. Hankitut liput käyvät ensi vuoden konserttiin sellaisenaan. Konsertin järjestävät yhteistyössä Qstock ja Master Events.

– Pandemia on aiheuttanut mittavia haasteita tapahtumien järjestämiselle. Vallitsevassa epävarmassa tilanteessa olemme katsoneet parhaaksi, että Battle Beastin jäähallikonsertti järjestetään vasta turvallisen ajan kuluttua, jolloin toivottavasti elämme jo helpompaa ja huolettomampaa aikaa. Uskomme tämän olevan paras ja oikea ratkaisu kaikkien osapuolten kannalta, promoottori Sandy Kantola Qstockista toteaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä Rovaniemellä on varmistunut keskiviikkona kolme uutta tartuntatapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Tervolassa on todettu koronavirustartunta ja sen myötä tekninen lautakunta on altistunut koronavirukselle kokouksessa viime torstaina. Kaikki altistuneet on kontaktoitu ja asetettu karanteeniin.

Länsi-Pohjan alueella on todettu viikonloppuna kaksi ja alkuviikosta kaksi uutta koronavirustartuntaa.