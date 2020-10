Kuusamolaiskaverusten kiljun juonti päättyi puukotukseen – verinen uhri pakeni asunnosta ja hälytti apua

Tuomittu mies löi puukon uhrin rintaan kahvaa myöten.

Kuusamolaisten kaverusten yhteinen ilta kiljun kera päättyi puukotukseen Kuusamossa heinäkuussa 2019. Puukotuksen uhri käveli omin jaloin ulos asunnosta tapahtuman jälkeen ja soitti hätäkeskuksesta apua.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Paavo Juha Tauriaisen 4 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi vankeuteen tapon yrityksestä.

Illanvietto alkoi uhrin kertoman mukaan kiljun juonnilla. Molemmat miehet olivat tukevassa humalatilassa ja yhtäkkiä asunnossa asunut mies löi kaveriaan puukolla rintaan.

– Teko on tehty noin 12 senttimetriä pitkällä veitsellä. Lyönti on kohdistettu rintaan sydämeen suuntautuen ja lyönti on ollut pistokanavan pituus huomioon ottaen varsin voimakas, mitä ilmentää myös se, että veitsi on lyöty kahvaa myöten uhrin rintaan, käräjäoikeuden tuomiossa todetaan.

Oikeuden mielestä itse aiheutettu humalatila ei vähennä tekijän syyllisyyttä.

Miehet olivat pitkäaikaisia ystäviä. Uhrin mukaan puukottaja oli uhannut hänen henkeään jo kaksi kertaa aiemmin.