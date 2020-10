Koronan pelisäännöt hukassa Oulussa – ”Karanteenista ei voi lähteä kauppaan, kavereille, juhliin tai baariin.”

Oulun seudun ammattiopistossa on karanteenissa 50 opiskelijaa ja kolme opettajaa.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian perustasolla. Viimeisen seitsemän päivän aikana alueella on todettu 26 uutta tartuntaa. Viimeisen vuorokauden aikana on todettu yksi uusi tartunta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Tartuntojen ilmaantuvuus on maakunnassa alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. Tarvetta esimerkiksi harrastustoiminnan lopettamiselle ei toistaiseksi ole. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisee tuoreen tilanteen joka päivä koronasivuillaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain nojalla sellaiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Oulun seudun ammattiopistolla (Osao) on ilmennyt yksi tartunta opiskelijalla. Sen johdosta terveysviranomaiset ovat asettaneet 10 päivän karanteeniin 50 opiskelijaa ja kolme opettajaa.

– Yksi tartunta tuli ilmi lauantaina ja terveysviranomaiset ovat soitelleet altistuneita läpi viikonvaihteen aikana, kertoo rehtori Jarmo Paloniemi.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo arvioi, että koronan peruspelisääntöjen noudattamisessa on alueella parantamisen varaa.

– Se koskee erityisesti käyttäytymistä testissä käymisen jälkeen sekä käyttäytymistä karanteenissa. Testiinhän mennään jos on oireita, lieviäkään. Testiin tulisi mennä maskissa, ja testin jälkeen tulisi kulkea suoraan kotiin maski päällä, ja pysyä kotona, eikä tavata ruokakunnan tai perheen ulkopuolisia ihmisiä ennen kuin testitulos on tullut. Testistä ei voi mennä kauppaan, kavereille, baariin eikä mihinkään muuallekaan, hän painottaa.

Karanteenissakin ohjeet ovat selkeät. Mäkitalon mukaan karanteenista ei voi lähteä kauppaan, kavereille, juhliin tai baariin.

– Apua kaupassa käyntiin saa ystäviltä, perheenjäseniltä tai vaikka kaupungilta. Mutta karanteenissa siis pysytään kotona, Mäkitalo huomauttaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on kirjattu kymmenen uutta tartuntaa viimeisen viikon aikana. Niistä yksi on todettu viikonvaihteessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilanne on rauhallinen eikä siellä ole todettu yhtään uutta tartuntatapausta.