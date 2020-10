Oululainen koulupoliisi: Oppilaiden välinen väkivalta on muuttunut aiempaa vakavammaksi – ”Myös puheet ovat raaistuneet”

Koulupoliisin mukaan syyslomalla pitäisi levätä, sillä lomalta kouluun palannut väsynyt lapsi tai nuori ärsyyntyy ja ärsyttää tavallista herkemmin.

Oulussa on kaksi koulupoliisia. Ylikonstaapeli Merja Rasinkangas arvioi, että kouluväkivalta on raaistunut.­

Oulussa koulupoliisina toimiva ylikonstaapeli Merja Rasinkangas tietää kokemuksesta, että kun lapset palaavat opinahjoonsa lomaviikon jälkeen, odotettavissa on hankaluuksia.

– Monet kiusaamistapaukset saavat alkunsa lasten väsymyksestä. Ärsyttämis- ja ärsytyskynnys on matalalla liian vähäisen nukkumisen takia. Toivon, että lapset lepäisivät syyslomalla ja vähentäisivät ruutuaikaa, hän toteaa.

Kiusaaminen ja väkivalta ovat lisääntyneet koulupoliisin kokemusten mukaan myös Oulussa koronapandemian aikana. Teot ovat yhä raaempia ja vakavampia. Rasinkangas sanoo, että nyrkillä lyöminen ja kuristaminen ovat yleistyneet.

Hän kuuluttaakin aikuisten läsnäoloa lapsen arkeen. Vanhempien tai huoltajien on osoitettava aitoa kiinnostusta lasten tekemisiin niin kouluasioissa kuin vapaa-ajallakin.

– Myös puheet ovat raaistuneet ja yhtenä vaikuttimena siihen on sosiaalinen media. Fyysistä kontaktia on valitettavan paljon. Koronakevät oli vaikea lapsille ja nuorille. Monet paikat olivat kiinni ja lapset roikkuivat lähiöissä. Vanhemmilla on vastuu lapsistaan ja kaikkea ei voi sysätä koulujen asiaksi, hän painottaa.

Koulupoliisit osallistuvat pitkäkestoisten ja vaikeiden koulukiusaamisten selvittelyyn ja sovitteluun sekä vierailevat vanhempainilloissa puhumassa. Koulussa tapahtuneet epäillyt rikokset viedään eteenpäin rikostutkintaan.­

Lasten ja nuorten kiusaamiseen sekä nuorten tekemiin rikoksiin puututaan Oulussa oman toimintamallin mukaisesti. Mallit antavat mahdollisuuden akuuttiin puuttumiseen ja nopeutettuun tutkintaan. Koulut ja lastensuojelu tekevät sujuvaa yhteistyötä.

– Pyrimme kehittämään toimintaa yhteistyötahojen kanssa toimintaympäristön muutokset ja tarpeet huomioiden. Oulussa nuorten tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn, valistukseen sekä rikostutkintaan on panostettu ja menetelmiä on käytetty mallina muissakin poliisilaitoksissa, Rasinkangas kertoo.

Koulukiusaaminen on rikos silloin, kun teot täyttävät jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Usein tilanteet saavat alkunsa tahallisesta toisen ärsyttämisestä, joka sitten kärjistyy väkivaltatilanteeksi eli pahoinpitelyrikokseksi, jolloin poliisi voi kirjata rikosilmoituksen pahoinpitelyn nimikkeellä.

Kiusaamisen seurauksena voi tulla myös muita rikoksia kuten kunnianloukkaus, laiton uhkaus tai varkaus. Lain mukaan 15-vuotias on rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan. Vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole laissa määriteltyä alaikärajaa.

Käytännössä jo koulunsa aloittava ekaluokkalainen on vahingonkorvausvelvollinen.

Oulussa on kaksi päätoimista koulupoliisia, jotka tekevät ennalta estävää työtä lasten ja nuorten parissa. Koulupoliisien toimenkuvaan kuuluvat muuan muassa laillisuuskasvatus ja koulujen konsultointi ongelmatilanteissa.

– Koulut hoitavat kiusaamistilanteet ensisijaisesti itse. Jos kiusaamistilanne on toistuvaa tai muutoin vaikea, niin koulupoliisia pyydetään mukaan tilanteeseen. Annamme myös paljon konsultaatioapua matalalla kynnyksellä jo niissä tapauksissa, joita koulut selvittelevät, Rasinkangas sanoo.

Poliisit tekevät yhteistyötä myös koulun terveydenhoitajien, kuraattorien, koulupsykologien ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Koulupoliisit vierailevat myös vanhempainilloissa puhumassa. Koulussa tapahtuneet epäillyt rikokset viedään eteenpäin rikostutkintaan.

Koulupoliisit toivovat, että lapset ja nuoret vähentäisivät ruutuaikaa ja lepäisivät syysloman aikana.­

Oulun tutkintayksikössä on toiminut jo vuosia nuorisorikosryhmä, jossa tutkitaan lähes kaikki alle 18-vuotiaiden rikokset. Ryhmä pystyy toimimaan nopeasti ja se tekee tiiviisti yhteistyötä vanhempien ja lastensuojeluviranomaisten kanssa.

– Tarvittaessa nuori ohjataan nuorisorikosryhmästä tukitoimiin ja hoitoon tarvittavan avun saamiseksi. Lisäksi ryhmä pyrkii mahdollisimman monen nuoren kohdalla ohjaamaan rikosasian sovitteluun, Rasinkangas kertoo.

Oulussa poliisilaitoksen tiloissa työskentelee Oulun kaupungin sosiaalitoimen vastaava ohjaaja, joka on mukana alaikäisten epäiltyjen kuulustelutilanteissa. Hän toimii sosiaalitoimen edustajana nuorten tekemien rikosten tuomioistuinkäsittelyissä.

Oulun poliisilaitoksella on nettipoliisi, jota konsultoidaan muun muassa someasioissa. Nettipoliisin työ sosiaalisessa mediassa on osaltaan poliisin ennalta estävää toimintaa. Niin ikään Oulussa on myös lapsiin kohdistuneiden seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkintaan erikoistuneita tutkijoita.