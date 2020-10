Oulun viestintäjohtaja mielii naapurikaupunkiin johtajaksi: ”Kemissä voitaisiin tehdä ihmeitä – kävellä vaikka veden päällä”

Mikko Salmi sai heti Oulun viestintäpestinsä aluksi varoituksen lestadiolaisvitsistä.

Mikko Salmi on pappi, muusikko ja Oulun kaupungin viestintäjohtaja.­

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi on edennyt Kemin kaupunginjohtajahaussa haastatteluun. Kaupunginhallitus haastattelee pestiä varten 28. lokakuuta neljä ehdokasta. Tämän jälkeen tehdään vielä soveltuvuusarviointi.

Kemin kaupunginjohtajaksi hakeneista henkilöistä haastateltavaksi kutsutaan Salmen lisäksi Hollolan hyvinvointijohtaja, kemiläissyntyinen Matti Ruotsalainen, Valkeakosken kaupunginjohtaja Jukka Varonen ja Kemin kaupungin kansliapäällikkö Jukka Vilén.

Kemin nykyinen kaupunginjohtaja Tero Nissinen siirtyy vuodenvaihteessa Salon kaupunginjohtajaksi.

Salmi on 45-vuotias teologian maisteri, joka on toiminut Oulun viestintäjohtajana keväästä 2019 lähtien. Aiemmin hän työskenteli demarilehti Demokraatin päätoimittajana 2015 – 2019.

Salmin pesti Oulussa alkoi räväkästi, sillä hän sai huomautuksen ja kirjallisen varoituksen kahden kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Syynä varoitukseen oli harkitsematon kuva sosiaalisessa mediassa.

Tuore viestintäjohtaja piti kuvassa näkyvillä kylttiä, jossa lukee ”Paremman elämän puolesta”. Hän on peittänyt tekstistä osan, jolloin näkyviin jää lause ”Paremman elämän lesta”.

Kaupunginjohtajan mielestä kuva ei ollut kaupungin arvojen eikä viestintäjohtajan roolin mukainen.

Viestinnän johtajan pesti on Oulussa tuulinen paikka, sillä Salmi on hakenut uutta tehtävää jo 1,5 vuoden viranhoidon jälkeen. Oulun kaupungin edellinen viestintäjohtaja Sanna Keskinen valittiin Kainuun Sanomien päätoimittajaksi vain reilun vuoden urakan jälkeen.

Kemissä syntynyt Salmi on ollut Sdp:n kaupunginvaltuutettu Oulussa. Hän on myös levyttänyt musiikkia ja voittanut vuoden 2003 Golden Stars -kilpailun Seinäjoen tangomarkkinoilla. Salmi oli ehdolla Sdp:n puoluesihteeriksi vuonna 2017.

Hän perustelee Kemiin hakeutumistaan pohjoisen ihmisen sielulla ja kaupungin hyvillä tulevaisuudennäkymillä.

– Kemi on tunnettu omaleimaisesta kulttuurista ja periksiantamattomasta ja luovasta asenteesta. Se on suuri pieni kaupunki, jossa arki pelaa hienosti. Metsä Groupin uusi biotuotetehdasinvestointi on innostava tulevaisuuden hanke, joka luo monia mahdollisuuksia koko Länsi-Pohjan alueen kehittämiselle, Salmi valottaa haun taustaa.

Hän sanoo viihtyneensä hyvin viestintäjohtajana, mutta harvoin eteen tulevat tilaisuudet pitää hänen mukaansa käyttää hyväksi. Salmi haluaisi Kemissä kehittää digitaalista mediaa ja osallistuvaa hallintoa.

– Kemi voisi olla kestävän metsätalouden mallikaupunki, jossa olisi kansainvälisesti kiinnostava alan toimijoiden seminaari. Samalla voisimme esitellä rikasta Perämeren luontoa ja ympärivuotista lumilinnaa. Kemissä voitaisiin tehdä ihmeitä – kävellä veden päällä. Ainakin talvella, Salmi suunnittelee.