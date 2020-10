Tässä on Oulun poliisin uusi vahvistus – Oivasta odotetaan ”kaikkien pahisten painajaista”

Oivasta kasvaa kaikkien pahisten painajainen, poliisi lupaa.

Yli 9 viikon ikäinen belgianpaimenkoira malinois Oiva on Oulun poliisilaitoksen uusi vahvistus.­

Oulun poliisi ja erityisesti poliisin koiraryhmä on saanut uuden, söpöäkin söpömmän vahvistuksen. Yli 9 viikon ikäinen belgianpaimenkoira malinois Oiva opettelee etsimään ihmisiä ja esineitä.

– Siitä on kasvamassa oiva apulainen kadonneiden ihmisten ja piilotettujen esineiden etsintään. Kennelnimeltään Oiva on Pitelemättömän Tarkka Tutka. Terveisiä tässä kohtaa myös kasvattajalle. On hienoa, että kasvatatte näitä hienoja käyttölinjaisia koiria viranomaisten käyttöön, Oulun poliisilaitos tiedottaa sosiaalisen median kautta.

Tulevaisuudessa Oiva pitää huolen siitä, että tapahtumapaikalta paenneet rattijuopot ja varkaat saadaan vastuuseen teoistaan.

– Poliisin partiokoirille koulutetaan aina myös suojelua eli voimankäyttöä. Näiden lisäksi Oiva erikoistuu räjähteiden etsintään. On siinä melekonen savotta. Ja kuten kuvasta voidaan ennustaa, parin vuoden päästä Oivasta on jo varmasti kasvanut kaikkien pahisten painajainen, poliisilaitos kertoo.

Oiva toivottaa kaikille turvallista ja leppoisaa alkavaa viikonloppua!