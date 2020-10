Kostamisten kierre käynnissä Raahessa: Alaikäisten pahoinpitelyistä useita rikosilmoituksia – poliisi hyvin huolissaan

Pahoinpitelyistä on seurannut kostojen kierre.

Raahessa on ilmennyt poliisin mukaan syksyn aikana useita nuorten väkivaltatilanteita. Esimerkiksi tämän viikon keskiviikkoillalta poliisi kirjasi peräti viisi rikosilmoitusta pahoinpitelyistä, joissa osapuolet ovat pääasiassa alle 18-vuotiaita.

Tapahtumien kulku on noudattanut usein samaa kaavaa. Joukko nuoria on mennyt toisten saman ikäisten luokse ja haastanut heitä tappeluun. Tilanteissa on lyöty nyrkein ja potkittu.

Pahoinpitelyihin on osallistunut kerrallaan muutama nuori, toisten seuratessa tapahtumia tai kuvatessa niitä. Pahoinpitelyistä on seurannut kostamisten kierre.

Poliisi on tilanteen kehittymisestä hyvin huolissaan. Yksi isku, potku tai tönäisy voi olla kohtalokas. Poliisi pyytää raahelaisia vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa asiasta vakavasti ja varmistamaan, miten oma nuori viettää iltaisin kaupungilla aikaansa.

Poliisi tekee esitutkintaa pahoinpitelyihin liittyen. Alaikäisten kohdalla rikoksista tehdään aina lastensuojeluilmoitukset.