Junnujoukkueita karanteeniin Lapissa – Oys avasi uudet koronasivut verkkoon

Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Pohjassa ja Lapissa kaksi uutta koronatartuntaa jokaisessa.

Rovaniemellä todettiin keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Rovaniemellä on asetettu yli 60 koronatartunnalle altistunutta henkilöä karanteeniin. Tartunnan oli saanut Rovaniemen Kiekon toimihenkilö U15-joukkueen pelimatkalla Vaasassa. Karanteeniin joutuivat junnujoukkueen pelaajat sekä muutama toimihenkilö.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronatartuntaa keskiviikkona.

Torniossa on tyttöjen jalkapallojoukkue TP-47 on asetettu karanteeniin koronatartunnan ja altistuksen vuoksi. Tartunta on todettu yhdellä joukkueen jäsenellä.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian perustasolla. Uusia tartuntoja on edellisen vuorokauden aikana tullut 2 kappaletta. Yhteensä tartuntoja on todettu keväästä saakka 245 kappaletta. Edeltävän 7 vuorokauden ilmaantuvuus on 3,75.

– Koska epidemia on toistaiseksi hallinnassa Pohjois-Pohjanmaalla ja suuri osa tartuntalähteistä voidaan edelleen jäljittää, ei uusille alueellisille suosituksille tai rajoituksille ole tällä hetkellä tarvetta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Epidemiatilanteen viestintää tehostetaan uuden verkkosivun avulla. Sivulle oyskorona.fi kootaan ajankohtainen tieto epidemian sen hetkisestä tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Sivulta löytyvät uusien tartuntojen lukumäärän lisäksi myös 7 ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluvut sekä Oysissa sairaalahoidossa olevien potilaiden lukumäärä. THL:n ohjeistuksen mukaisesti alle viiden potilaan kohdalla ei ilmoiteta tarkkaa lukumäärää.

Kempeleessä on ilmennyt korona-altistuksia seurakunnan järjestämän leirin yhteydessä. Yksi leirillä ollut henkilö oli tietämättään altistunut koronavirusinfektiolle. Leiri järjestettiin 9.-11.10. Luurinmutkan leirikeskuksessa. Leirillä altistuneita on 44.

Leirikeskuksessa perjantaina alkavaksi suunniteltu rippileiri sekä syysloman varhaisnuorten leiri on peruttu.