Syyte: Taiteilija häpäisi työssään Suomen lipun – Oulun poliisi tuhosi taideteoksen

Toivakkalainen taiteilija Marko Kaiponen valmistautuu parhaillaan matkustamaan kotikylästään Kankaisilta Ouluun, kun käräjäoikeus käsittelee hänen kohua aiheuttaneen teoksensa kohtaloa ja harvinaisia rikossyytteitä keskiviikon istunnossa.

Oulun poliisi poisti syyskuussa 2018 Kaiposen teoksen Pudasjärvellä Taidehuone Pohjantähdessä järjestetystä Huojuvat raukat kaatuu -näyttelystä, missä se ehti olla esillä viikon ajan.

Kyseessä oli Suomen lippuun tehty teos. Kaiponen oli painattanut siihen omaisten luvalla nuoren naisen kuolinilmoituksen, poliisin selostuksen tapahtumapaikalta sekä ruumiinavauspöytäkirjan.

Poliisi poisti teoksen näyttelystä, koska se sisälsi lain mukaan salassa pidettävää tietoa. Tapausta tutkittiin Suomen lipun häpäisynä ja salassapitosäännösten rikkomisena. Esitutkinnassa toinen nimike vaihtui hyvin harvinaiseen syytteeseen kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkomisesta.

Kaiponen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoo tehneensä vain taidetta.

Kaiponen pitää käräjäkäsittelyä erikoisena ja Suomen taide-elämässä harvinaisena tapauksena. Hän aikoo osallistua käsittelyyn paikan päällä Oulussa. Ennen istuntoa tavoitteena on esittää performanssi käräjätilan odotusaulassa.

Kaiponen pitää outona poliisilta saatua tietoa siitä, että taideteos on ennen oikeuskäsittelyä tuhottu. Aluesyyttäjä Kimmo Vakkala vahvistaa tiedon teoksen tuhoamisesta. Kaiposelle toimitetuissa papereissa poliisi on arvioinut teoksen hinnaksi alle 500 euroa.

– Poliisi ei ole oikea taho arvioimaan taideteoksen hintaa. Takavarikoitu omaisuus, joka ei pilaannu eikä vaadi kohtuutonta säilytystilaa, pitää säilyttää. Teos olisi pitänyt palauttaa minulle, tulee tuomio tai ei, hän huomauttaa.

Kaiponen on tehnyt teoksen jo 1990-luvulla. Se on osa kokonaisuutta, jossa käsitellään vastakohtaisuuksia, rikkautta ja köyhyyttä. Teoksessa oli tuolloin Suomen lippu, itsemurhaan päätyneeseen vainajaan liittyviä tietoja sekä teoksen ympärillä muun muassa satoja kuvia formulatähti Mika Häkkisestä.

– Ei se ole silloinkaan mitään närää aiheuttanut. Siinä Häkkinen ajaa nonstoppina ympäriinsä ja tienaa miljoonia. Formulakisoissa Suomen lippuihin maalataan numeroita ja muuta päälle, siellä sen käyttö hyväksytään kansallisuutta nostattavana asiana. Maan matoset, joille ei tule liputuspäiviä, ja jotka ovat yhteiskunnalle vain painotaakka, heille ei lipun käyttöä hyväksytä, taiteilija selvittää teoksensa taustaa.

Itsemurhien määrä oli 1990-luvulla Suomessa korkealla ja taiteilija halusi omalta osaltaan ottaa kantaa tilanteeseen.

Suomen lipun käyttäminen taiteessa on Kaiposen kohdalla johtanut ennenkin protesteihin. Erityisen ärhäköitä ovat olleet ikäihmiset.

– Virroilta on yhdestä näyttelystä haettu lippu pois näyttelyn ajaksi. Hyvinkäällä vanhukset kävivät repimässä lippuun liimattuja kuvia pois. Heitä ärsytti se, että Suomen lippuun oli liitetty rikoksiin ja huumeiden käyttöön liittyviä kuvia. Se oli ikäihmisille liikaa, oli heille kova paikka.

Taiteilijalle itselleen Suomen lipulla ei ole suurta merkitystä. Pihalla ei ole lipputankoa.

– Onhan se suomalaisuuden riepu, sen mitä Suomesta on jäljellä. Kaikki muu on jo mennyt. Vanhanaikaista on vuonna 2020 tuollaisesta itkeä, hän huomauttaa.