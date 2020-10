Tällainen on Pohjois-Suomen koronatilanne nyt

Oulussa on todettu koronaa kolmessa koulussa. Rovaniemellä koronavirukselle altistuttiin viime viikonvaihteessa lentopallopeleissä.

Oulussa Maikkulan yhtenäiskoulussa on todettu koronatartunta torstaina. Oulun kaupungin tartuntatautilääkäri on asettanut yläkoulun kolme luokkaa karanteeniin altistuksen vuoksi.

Lisäksi varotoimenpiteenä Maikkulan yhtenäiskoulun koko yläkoulu teki perjantaina etäkoulupäivän. Koronatartunta ja -altistukset eivät koske Maikkulan alakoulua, joten heillä koulunkäynti jatkui normaalisti.

Myös Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa ja Pöllönkankaan koulussa on asetettu luokat karanteeniin.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittaa siirtymistä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi suositetaan suunenäsuojainten käyttöä terveydenhuollon henkilöstölle potilastyössä. Suositukset astuvat voimaan maanantaina 12.10.

Oulussa on havaittu kaksi uutta tartuntaa ja Ylivieskassa yksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 10,5.

Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntojen määrä on noussut neljällä uudella tapauksella.

Lapissa on tullut ilmi jälleen yksi Ylläksen tartuntaketjuun liittyvä tapaus. Rovaniemellä on altistunut koronalle 17 ihmistä viime viikonlopun lentopallopeleissä, kun sairastunut talkoolainen oli mukana lauantaina Napapiirin Pallokettujen ykkössarjan ja sunnuntaina Perungan Poikien liigapelien järjestelyissä.

Altistumisia on voinut tapahtua myös pelikahviloissa, joten niissä käyneiden pitää tarkkailla vointiaan. Pelaajien ja toimitsijoiden lisäksi karanteeniin on asetettu 20 muuta tilaisuuksiin osallistunutta henkilöä.

Lapin sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 25,6 ja Länsi-Pohjan 20,1.

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä kokoontui perjantaina 9.10. käsittelemään Rovaniemen koronatilannetta ja sen vaikutusta kaupungin palveluihin.

Kaupunki on siirtänyt lisää henkilökuntaa koronanäytteenottoon ja altistuneiden jäljitykseen. Samalla kiireettömän hoidon resursseja on supistettu. Terveysasemien puhelinpalvelu on ruuhkautunut koronaan liittyvien yhteydenottojen vuoksi, kerrotaan kaupungin verkkosivuilla.