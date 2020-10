Espanjalaiset Alvar Aalto -fanit ostivat ”Oulun rumimman rakennuksen” – kunnostus maksaa yli miljoona euroa

Oulun rumimmaksi rakennukseksi äänestetty Toppilan siilo on myyty espanjalaiselle säätiölle ja arkkitehtitoimistolle runsaalla 6 000 eurolla.

Alvarin siilo on osa Toppilan teollisuusalueen rakennuksia.­

Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema siilo on saanut uudet omistajat, kun Oulun yhdyskuntalautakunta vahvisti kaupat tiistaina. Siilo ja noin 1 400 neliön tontti siirtyvät Factum Foundation -säätiön ja Skene Catling de la Peña -arkkitehtitoimiston omistukseen runsaalla 6 000 eurolla.

Kalevan verkkolehden äänestyksessä vuonna 2009 Oulun rumimmaksi rakennukseksi äänestetty siilo valmistui vuonna 1931 osana Toppilan sellutehdasta. Tehtaan omisti brittiläinen Dixonin perheyhtiö, jonka muille tehtaille Oulussa valmistettiin sulfiittiselluloosaa.

Toppilan selluloosatehdas oli ensimmäinen Aallon suunnittelemista teollisuuskohteista.

Erikoisen näköiselle rakennukselle on etsitty vuosia käyttötarkoitusta, mutta suunnitelmat ovat kaatuneet korkeisiin korjauskuluihin. Siilossa on viimeksi toiminut kulttuuriyhdistys. Tällä hetkellä rakennus on rakennusvalvonnan määräämässä käyttökiellossa.

Ainutlaatuinen rakennus on keskellä Meri-Toppilan asuinaluetta.­

Uusia omistajia edustaa Suomessa taidemaalari ja kuvataiteilija Laura Heinonen. Hänen mukaansa säätiö on ollut jo pitkään kiinnostunut tekemään projekteja pohjoisen olosuhteissa.

– Innostuimme ajatuksesta pelastaa tämä arkkitehtuurillisesti uniikki ja katedraalimainen teollisen perinnön aarre. Oulu on kaupunki, jossa ymmärretään sekä teknologian että kulttuuriperinnön merkitys, ja kaupungissa on mahtavat kehitys- ja yhteistyömahdollisuudet, Heinonen sanoo.

Oululaisrakennuksen hankkimisesta kiinnostui alun perin arkkitehti Charlotte Skene Catling, joka on Heinosen mukaan suuri Aallon ihailija.

– Säätiön perustaja Adam Lowe ja Skene Catling ovat luova pariskunta, kuten Aino ja Alvar Aaltokin. Heidän yhteisenä elämäntyönään ja intohimonaan on katoavan kulttuuriperinnön suojelu, Heinonen kertoo.

Kunnostustyöt alkavat keväällä 2021.­

Factum Foundation on vuonna 2009 Madridissa perustettu säätiö, jonka tehtävänä on maailman kulttuuriperinnön dokumentointi, seuranta, tutkimus ja merkityksen korostaminen korkean resoluution digitaalisen tallennus- ja uudelleenmaterialisointitekniikoiden avulla.

Säätiön sisaryhtiö Factum Arte on tehnyt muun muassa kattavan digitaalisen tallenteen Kuninkaiden laaksossa Egyptissä Tutankhamonin haudan kunnosta.

Skene Catling de la Peña -arkkitehtitoimisto on erikoistunut historiallisiin rakenteisiin tehtäviin interventioihin, perinteisten rakennusmateriaalien innovatiiviseen käyttöön ja kestävän kehityksen rakentamiseen.

Uniikin rakennuksen korjauskustannukset ovat jopa 1,5 miljoonaa euroa. Rahat kerätään lahjoituksista, projekteista, näyttelyistä, teknologian innovaatioista sekä yhteistyösopimuksista. Hankkeen rahoitusta johtaa Cathy Giangrande, jolla on yli 25 vuoden asiantuntemus perintö- ja kulttuurialan varainkeruusta.

Vuonna 1931 valmistunut siilo on huonossa kunnossa ja rakennusvalvonta on asettanut sen käyttökieltoon.­

Alvarin siilosta aiotaan tehdä uusi kulttuuriperinnön digitaaliseen säilyttämiseen keskittyvä keskus, jonka keskiössä ovat teollinen rakennusperintö ja sen ympäristövaikutukset. Rakennukseen tulee näyttely- ja koulutustila, taiteilijaresidenssi sekä tapahtumien pitopaikka.

– Siilo säilöi aikanaan raaka-ainetta. Tulevaisuudessa siitä tulee tiedon ja osaamisen varasto, joka jakaa teknologista tietotaitoa, tukee suojelu- ja tutkimustyötä sekä vaalii pohjoista kulttuuriperintöä, kuvailee Adam Lowe rakennuksen tulevaa käyttöä.

Kunnostettavasta rakennuksesta tulee ainoa vierailtava Aalto-kohde Oulussa. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia on Oulussa vähän.

– Laanilassa on rakennuksia suljetulla kemikaalialueella ja jokunen yksityiskoti tehdastyöläisille. Toppilan sellutehtaan alueen muut rakennukset eivät ole arkkitehtuuriltaan siilon lailla merkittäviä, Heinonen toteaa.

Kunnostustöiden aikataulu selviää sen jälkeen, kun tiimi on käynyt Oulussa arvioimassa rakennusta. Arkkitehtitoimisto tekee parhaillaan rakennuksen, tilan ja alueen analyysia.

Ensimmäiset korjaustyöt on tarkoitus aloittaa ensi keväänä.

– Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus kattaa rakennuksen suojaus säältä ja tuholaisilta, siivous ja turvalliseksi tekeminen, sekä muut akuutit kuntotutkimuksen ehdottamat korjaustoimet, Heinonen kertoo.

Varsinaiset korjaus- ja rakennustyö alkavat keväällä 2022. Perusteellinen korjaus tehdään olemassa olevia materiaaleja kunnioittaen.

– Siilon arkkitehtonisen eheyden säilyttäminen on meille prioriteetti. Käyttämätöntä rakennusoikeutta tullaan tarvittaessa hyödyntämään. Uudisrakentaminen tulee kunnioittamaan paikalla ollutta puunpuhdistamoa.