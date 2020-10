Pohjois-Pohjanmaan uusista koronatartunnoista kolmannes peräisin lähipiiristä: ”Nyt on syytä miettiä perhejuhlien järjestämistä”

Pohjois-Suomessa on todettu uusia koronavirustartuntoja kouluissa. Lisäksi Rukalla on yksi uusi tartuntatapaus.

Pohjois-Suomessa on THL:n mukaan kirjattu 14 uutta koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle niistä on kirjattu kuusi, Lappiin neljä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin neljä.

Uusia koronatartuntoja todetaan nyt päivittäin myös Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteensä tartuntoja on todettu maaliskuusta lähtien 233 kappaletta. Tartuntojen lähteet ovat edelleen melko hyvin tiedossa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti suosittaa etätyöhön siirtymistä. Etätyöhön kannustetaan Pohjois-Pohjanmaalla sellaisissa tilanteissa, joissa työtehtävät sen sallivat ja etätyön tekeminen on mahdollista.

– Meillä on vielä mahdollista rajoittaa epidemian laajenemista Pohjois-Pohjanmaalla, toteaa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen.

– Nyt on oikea aika siirtyä työskentelemään etänä, jos se vain on mahdollista. Sellaisilla työpaikoilla missä tämä ei ole mahdollista, kannattaa miettiä erilaisia järjestelyjä lähikontaktien vähentämiseksi, hän sanoo.

Korpelainen korostaa turvavälien ja fyysisen etäisyyden merkitystä epidemian torjunnassa.

– Nyt on syytä miettiä tarkasti erilaisten perhetapahtumien ja juhlien järjestämistä. Uusista tartunnoista suurehko osa eli noin kolmannes on tapahtunut perheiden ja sukujen sisällä. Jos vain mitenkään mahdollista, nyt kannattaisi lykätä juhlien järjestämistä.

Oulussa tuli keskiviikkona tietoon kaksi koronatartuntaa kouluissa. Aamupäivällä selvisi koronatartunta Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion oppilaalla ja illalla koronatartunta Pöllökankaan koulun oppilaalla.

Oulun kaupungin tartuntatautilääkäri on asettanut molemmat koronavirustartunnan saaneet oppilaat eristykseen ja tartunnan saaneiden oppilaiden luokan muut oppilaat ja muutamia opettajia karanteeniin altistuksen vuoksi.

Muiden kuin karanteeniin määrättyjen osalta koulunkäynti jatkuu normaalisti molemmissa kouluissa.

Kuusamon Rukalla Ravintola Zonen asiakkaalla on todettu koronatartunta. Asiakas oli vieraillut ravintolassa lauantaina 3.10 klo 22-01. Paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan vointiaan.

Rovaniemellä Lapin koulutuskeskus Redun Jokiväylän toimintayksikössä on todettu koronavirustartunta, jonka johdosta oppilaitoksessa on asetettu karanteeniin yli sata oppilasta ja opettajaa.

Altistuminen tartunnalle on tapahtunut 28.9.–2.10. Tänä aikana opiskelijaravintolassa olleita kehotetaan käymään lievissäkin koronaan viittaavissa oireissa koronatestissä.

Ammattiopisto Lappian Tietokadun toimipaikassa Kemissä on todettu 7. lokakuuta uusi positiivinen koronatapaus henkilökuntaan kuuluvalla. Lappian kriisiryhmä kokoontui illalla ja päätti, että oppilaitoksessa siirrytään etäopetukseen ja etätyöhön välittömästi.

Kolarin Ylläksen ruskaretkeläisiin liittyvässä tautiryppäässä on todettu jälleen uusia koronavirustartuntoja. Ketjuun liittyviä tartuntoja on tiedossa nyt 61. Uusista tartunnoista kaksi on Rovaniemeltä ja yksi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.