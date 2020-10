Kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Oulun keskustan alueelle asennetaan kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä.

Merkittävimpien pyöräväylien varteen asennetaan säänkestäviä, kaksipuoleisia näyttötauluja, joiden avulla liikkujille voidaan viestiä ja informoida muun muassa kävelyn ja pyöräilyn laskentatietoa, talvikunnossapidon reaaliaikaista tilannetietoa, kaupungin tiedotteita sekä esimerkiksi tapahtumaopasteita.

Hankkeeseen liittyvä pilotti toteutettiin kesällä 2019 Erkkolan sillalle, ja nyt samaa konseptia laajennetaan kahdeksaan muuhun kohteeseen ympäri kaupunkia.

Sähköisissä opasteissa viestitään kävelyn ja pyöräilyn laskentatietoa, talvikunnossapidon reaaliaikaista tilannetietoa, kaupungin tiedotteita sekä esimerkiksi tapahtumatietoja­

Näyttötaulujen yhteyteen asennetaan kävelyn ja pyöräilyn laskentalaitteet, ja näin niistä saadaan entistä kattavampaa tietoa liikkujien määristä pyöräilyn pääreiteillä.

Näyttötaululla esitettävää informaatiosisältöä kehitetään syksyn ja talven aikana entisestään.

Ouluun nyt toteutettava kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tuotekonsepti on Oulussa innovoitu ja kehitystyötä on tehty yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Oulun Energia Urakointi Oy:n yhteistyönä.