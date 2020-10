Koronatilanne kiihtyy Pohjois-Suomessa: ”Virusta on levinnyt myös kuntiin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut”

Alueellinen valmiustoimikunta kannustaa ihmisiä maskien käyttöön.

Pohjois-Suomessa on THL:n tietojen mukaan todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on neljä, Länsi-Pohjassa kaksi ja Lapissa kaksi.

Tartuntoja on nyt Pohjois-Pohjanmaalla 227, Lapissa 118 ja Länsi-Pohjassa 162.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta rohkaisee asukkaita maskien käyttöön, koska maakunnassa ollaan nyt lähellä koronaepidemian kiihtymisvaihetta.

Tiistaina kokoontunut valmiustoimikunta arvioi, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla tautitilanne on kiihtymään päin ja etenkin Oulun seudulla positiivisten testitulosten määrä on noussut

– Tautitilanne on muuttunut merkittävästi viime viikkoina. Virusta on levinnyt myös kuntiin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut. Yllättäviin tautiryppäisiin on valmistauduttava, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen linjasi tilannetta puheenvuorossaan.

Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on onnistuttu valmiustoimikunnan mielestä jäljittämään tartuntaketjut hyvin ja testauskapasiteetti on hyvällä tasolla.

Ylläksen ruskamatkailijoihin liittyvässä tartuntaryppäässä on paljastunut lisää tapauksia. Koronavirustartuntoja on todettu tähän mennessä yhteensä 58 eri puolilta maata, Lapissa vyyhtiin liittyviä tapauksia on 18.

Pohjois-Ruotsin koronatilanne on huononemassa. Viime viikolla alueella todettiin 69 tartuntaa, kertoo Lapin Kansa. Edelliseen viikkoon verrattuna tartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut. Eniten tartuntoja, 40, ilmeni Luulajassa ja Jokkmokkissa.

Suomen länsirajan naapurikunnista Haaparannalla ja Pajalassa todettiin kummassakin yksi tartunta.

Norrbottenissa on maaliskuusta lähtien todettu yhteensä 1 826 tartuntaa.