Tämä on Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne

Koronakaranteenit laajenivat Pohjois-Pohjanmaalla, altistumisia on havaittu harrastuksissa ja kouluissa.

Oulaisissa on 16 ihmistä altistunut koronavirukselle aikuisten harrastusryhmässä.­

Pohjois-Pohjanmaalla on varmistettu tähän mennessä 222 koronavirustartuntaa. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (Oys-erva) on kolme potilasta sairaalahoidossa koronan takia.

Viime viikolla todettiin yhdeksän uutta koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuus maakunnassa on 2,25 tapausta/100 000 asukasta.

Tällä hetkellä tartuntaketjut liittyvät pääosin matkailuun. Ylläksen ruskaretken laajan tartuntaketjun tapauksia on myös Pohjois-Pohjanmaalla. Koko tartuntaketjussa on nyt 52 tapausta eri puolilla maata.

Oulussa Maikkulan koulussa 17 yläkoulun oppilasta ja kuusi opettajaa on Kalevan mukaan altistunut koronavirukselle. Heidät on asetettu karanteeniin. Altistumiset ovat tapahtuneet koulutiloissa ja kouluaikana viime viikon loppupuolella ja liittyvät yhteen tartuntatapaukseen.

Useita ihmisiä on altistunut Oulun hiippakunnan koulutustilaisuudessa Oulussa viime viikon loppupuolella. Tuiran seurakunnan tiloissa järjestetyssä koulutuksessa on ollut 18 työntekijää 15 eri seurakunnasta. Heidät kaikki on määrätty karanteeniin.

Liminganlahden koulussa Limingassa on todettu joukkoaltistuminen viime viikolla, kaikki altistuneet on tavoitettu ja he ovat karanteenissa.

Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön aikuisopiskelijalla on todettu koronatartunta. Tartunnan saanut on altistanut seitsemän henkilöä, jotka on asetettu karanteeniin.

Oulaisissa on todettu noin viikko sitten koronavirukseen liittyvä joukkoaltistus harrastustapahtumassa. Altistuneita on Kalajokilaakso-lehden mukaan 16.