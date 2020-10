Kempeleläisen miehen huvipuistohaave alkaa toteutua

Kaavavalitukset ja luontoväen vastustus ovat hidastaneet teemahuvipuiston rakentamista Oulun Nallikariin yli 10 vuoden ajan.

Jyrki Suutari on suunnitellut Oulun Nallikariin teemapuistoa vuodesta 2009 lähtien.­

Kempeleläisen myyntijohtajan Jyrki Suutarin suuri unelma alkaa olla vihdoinkin lähellä toteutumista. Vuonna 2009 julkistettu idea Kalevala-teemahuvipuistosta on saatu uudelleen vauhtiin ja Suutari aikoo avata puiston Oulun Nallikariin vuonna 2023.

Puistohankkeen viivästyminen johtuu luontoväen vastustuksesta ja asiasta tehdyistä kaavavalituksista. Kriitikkojen mielestä Hietasaari ja erityisesti Nallikari eivät sovellu laajamittaiseen huvipuistokäyttöön.

Korkein oikeus hylkäsi melkein vuosi sitten Hietasaaren palstaviljelyalueen asemakaavasta tehdyt valitukset, mikä Suutarin mielestä tarkoittaa suurimpien esteiden poistumista hankkeen tieltä.

– Totta kai oletin, että hanke menee eteenpäin nopeampaa vauhtia. Alunperin huvipuisto piti avata vuonna 2012. Alkuperäinen ajatus ei ole silti muuttunut mitenkään. Pohjois-Suomeen tarvitaan edelleen vetovoimainen huvipuistokohde, hän perustelee asiaa.

Vuosien odottelun aikana Suutari on jatkanut valmistelutöitä. Kesäisin hän on pyörittänyt Nallikarissa Noitarumpu-huvipuistolaitetta. Välillä töissä ovat olleet myös perheen lapset.

– Tämä on toiminut tavallaan showroomina tulevalle puistolle. Lapset ovat sen kautta kasvaneet työhön ja yrittäjyyteen. Perhe on suhtautunut koko ajan kannustavasti pitkäaikaiseen hankkeeseeni, Suutari mainitsee.

Kesäisin Jyrki Suutari on pyörittänyt Nallikarissa Noitarumpu-huvipuistolaitetta.­

Kalevala-teemahuvipuiston tulevaisuus ratkeaa parhaillaan käynnissä olevan rahoituskierroksen aikana. Suutarin mukaan hankkeeseen tarvitaan yli 10 miljoonaa euroa. Osa rahoittajista on pysynyt vuosien ajan samana, osa on uusia. Kaikki rahoittajat ovat suomalaisia.

Pääoman lisäksi Suutarin yritys Pellepyy Oy tarvitsee puiston suunnittelemiseen ja rakentamiseen lainarahaa.

– Kymmenellä miljoonalla saadaan liikkeelle kiinnostava, monipuolisilla laitteilla toimiva teemahuvipuisto. Eihän se heti alussa voi olla mikään Linnanmäki, mutta kiinnostus pitää herättää ja pitää yllä, kempeleläismies pohdiskelee Nallikarissa laitteensa vieressä.

Oulun kesävieraita korkeuksissa pyörittänyt Noitarumpu on 12 metriä korkea laite, jonka mystisestä ulkoasusta on vastannut taiteilija Kimmo Takarautio.

Suutarin tavoitteena on saada Ouluun teemapuisto, joka houkuttelee kävijöitä koko Pohjois-Skandinavian alueelta. Pelkästään Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen alueella asuu yli miljoona ihmistä.

Oululaisen teemapuiston innoittajana ovat pohjoisen legendat. Suutarin mukaan idea lähti alunperin liikkeelle hänen omasta halustaan tuoda pohjoiseen uusia elämyksiä.

– Tein silloin etätöitä Oulun seudulta pääkaupunkiseudulle. Elämysmatkailu nousi pinnalle ja mietin, ettei täällä pohjoisessa ole lainkaan Linnanmäen, Särkänniemen tai Heurekan kaltaista matkailukohdetta. Huvipuistot ovat kaikkialla matkailun keihäänkärkiä ja lähin teemapuisto on Tanskan Legoland. Huvipuistoja, joissa on teemalaitteita, niitä on lähempänä, hän huomauttaa.

Noitarumpu-huvipuistolaite.­

Yksityiskohta Noitarumpu-laitteessa.­

Diplomi-insinöörin koulutuksen saanut ja Haltian Oy:n myyntijohtajana työskentelevä Suutari ei pidä itseään erityisen itsepäisenä tai sisukkaana ihmisenä, vaikka huvipuistoajatus on säilynyt kirkkaana mielessä valituksista ja vastustuksesta huolimatta.

Hankkeen vieminen vaikeuksien läpi on vaatinut kuitenkin päättäväisyyttä.

– Kun lähden viemään jotakin hanketta eteen päin, niin totta kai se pitää viedä maaliin asti. Huvipuistojen palveluita tarvitaan edelleen ja niille on kysyntää. Ihmiset kaipaavat leivän lisäksi sirkushuveja, ei se asia ole vuosien aikana mihinkään muuttunut, hän arvioi.