Maskisuositus kävisi kalliiksi peruskouluille: ”Yhdellä tuskin kauan pärjää”

Kouluissa valmistellaan jo kasvosuojien käyttöön ottamista. Suomen suurimmassa peruskoulussa Oulussa maskien käyttö maksaisi jopa 1 620 euroa päivässä. Tampereella kustannukset olisivat noin 62 500 euroa viikossa.

Maskisuositus lisäisi peruskoulujen menoja rajusti. Suomen suurimman peruskoulun rehtori Pertti Parpala Oulun Ritaharjun koulusta laskee, että kertaluonteisena hankintana kasvosuojat tulevat maksamaan koululle noin 1 620 euroa päivässä, jos niitä käyttävät kaikki.

Ritaharjussa on oppilaita noin 1 500 vuosiluokilla 1–9. Opettajia ja ohjaajia on 126.

– Koulun on hankittava maskit sopimustoimittajalta. Tällä hetkellä hinta on 97 senttiä per maski. Oppilaita 1 500 ja opettajia sekä ohjaajia 126. Kertaluontoisena hankintana maski per henkilö kustannukset ovat noin 1 620 euroa. Yhdellä maskilla tuskin kauan pärjää, joten uusia hankintoja pitää tehdä, Parpala pohtii.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi viikko sitten uudet ohjeet maskien käytöstä. Jos epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi muun muassa toisen asteen oppilaitoksissa ja julkisissa sisätiloissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Jos koronaepidemia kiihtyy leviämisvaiheeseen, maskisuositus tulisi myös yläkouluikäisille.

Koululaisten kasvosuojien käyttö on erityisen tärkeää sisätiloissa, joissa ilma ei vaihdu ja joissa virusten pitoisuus ilmassa ei laimene samalla tavalla kuin ulkona, muistuttaa osastonylilääkäri, infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

Anttila neuvoo porrastamaan koulujen ruokailua ajallisesti, sillä se auttaisi välimatkojen pitämisessä.

– Maskia käytetään tilanteissa, joissa ollaan yli 15 minuuttia toisten kanssa tekemisissä eikä pystytä pitämään turvavälejä. Kertakäyttöiset maskit ovat yleensä paremmin testattuja ja niiden teho tunnetaan paremmin kuin kangasmaskien, Anttila huomauttaa.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä laskee, että leviämisvaiheen maskisuositus koskisi tällä hetkellä 5 789 oppilasta. Esimerkiksi Tesoman koulussa tämä tarkoittaisi maskeja viikossa 20 000 kappaletta 500 oppilaalle. Niistä kertyisi kuluja 1 080 euroa päivässä ja 5 400 euroa viikossa.

Koko Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaiden osalta viikkokustannus olisi Järvelän mukaan noin 62 500 euroa. Maskin hankintahinta on 54 senttiä kappale. Summaan on laskettu mukaan yläkouluikäiset käyttäjät, ei opettajia eikä muuta koulujen henkilökuntaa.

– Käytännön toteuttamisen tavat hiotaan vielä rehtoreiden kanssa, mutta lähtökohtaisesti sisätilaan siirryttäessä tunnin alussa olisi jaossa maskit ja niiden käyttöä suositeltaisiin sekä käytäisiin läpi oikeaoppista käyttöä ja hävittämistä, Järvelä kuvailee uuden tilanteen käytäntöjä.

Ritaharjun koulun rehtori Pertti Parpala ei pidä suosituksen laajentamista tarpeellisena vielä ainakaan Oulussa.

– Tällä hetkellä tautitilanne on sellainen, etten näe juuri nyt asiaa tarpeelliseksi. Tilanne muuttuu, mikäli tautitapauksien määrässä tapahtuu alueellamme merkittävää nousua, Parpala toteaa.

Rehtorin mukaan maskeja on nyt varastossa niitä käyttäville, mutta laajamittainen käyttö vaatisi lisätilauksia.

– Arvioimme asiaa sen jälkeen, kun saamme tarkemmat ohjeet työnantajalta. Uskoisin, että tähän tulee paikalliset ohjeet, hän sanoo.

Parpalan mielestä suojien käyttöön ottaminen vaatisi yhteistä keskustelua ja linjausta yhteisössä.

– Se vaatii suunnittelua ja yhteistä keskustelua sekä linjausta yhteisössä. Opetus ja oppiminen tulee suhteuttaa vallitsevaan tilanteeseen. On siis muutos normaaliin kouluelämään. Uskon, että onnistutaan kevään tavoin tässäkin asiassa, hän mainitsee.