Manella oli töitä, tavallinen arki ja eronkin jälkeen löytyi uusi kumppani – sitten tuli käänne, joka johti Oulun päättymättömille kaduille

Lokakuussa 70 vuotta täyttävä Mane tykkää vaihtaa ajatuksia tapaamiensa ihmisten kanssa, mutta häntä harmittaa, etteivät keskustelukumppanit osaa enää kuunnella.

Mane, 69, on ollut asunnoton neljä vuotta. Elämän alamäki alkoi pitkän parisuhteen päättymisen jälkeen.­

Mane istuu oululaisen pizzerian pöydän ääressä ja syö hitaasti pieniä palasia annoksestaan. Ruokajuomana on maito. Myöhemmin hän paljastaa, että ruokailun aikana koko ajan mielessä oli seuraava ryyppy.

Kohteliaana miehenä hän ei kuitenkaan mainitse asiasta mitään. Pizzanpalaset maistuvat ilman viinaa. Ruokailun lopuksi Mane auttaa toimittajalle takin päälle ja hyvästelee kauniiden sanojen kera.

Mane eli Mauno Hohto on asunnoton. Hän käppäilee Oulun keskustassa joka päivä.

Manen päivä alkaa aamulla kello 6, kun hän herää Kenttätien palvelukeskuksessa, joka on Oulun kaupungin tarjoama palvelu päihdeasiakkaille ja muille asunnottomille. Palvelukeskuksessa on 38 asiakaspaikkaa. 1–4 hengen huoneissa paikkoja on 29 ja yhteismajoituksessa 9.

Muutaman hengen huoneessa on Manen mukaan yleensä rauhallista, mutta toisinaan yöpymiskaverit huutavat tai kävelevät rauhattomasti ympäriinsä.

Kenttätien aamupalan jälkeen Mane kerää kamppeensa ja lähtee liikkeelle. Mukana ovat vain päällä olevat vaatteet. Hän ei omista kännykkää tai läppäriä. Taskussa ei ole pankkikortteja, vain käteistä silloin kun sitä sattuu olemaan.

Päivän mittaan Mane käy seurakunnan tarjoamalla lounaalla tai Kenttätien ruokailussa. Aika kuluu pääosin kaupungin kaduilla ja keskustan tuntumassa. Monien tuntema mies pysähtelee usein jutustelemaan vastaantulevien ihmisten kanssa.

– Vaihdan ajatuksia muiden kanssa kaupungilla. Harmittaa vain kun ihmiset eivät osaa enää kuunnella. Höpötetään vaan kaikki päällekkäin. Harvat ihmiset osaavat keskustella ja kuunnella mitä toisilla on asiaa, hän pohtii.

Joka päivä kaupungilla liikkuva Mane kaipaa omaa rauhaa ja mukavaa keskustelukumppania.­

Punaiseen fleecepusakkaan ja mainoslippalakkiin pukeutunut mies täyttää lokakuussa 70 vuotta. Hän sanoo olevansa perusterve mies, joka pystyy liikkumaan, syömään ja nukkumaan.

Elämän alamäki alkoi neljä vuotta sitten, kun tuli ero silloisesta avopuolisosta. Yhteiselämää oli takana tuolloin parikymmentä vuotta.

– Se oli kova paikka. Kovempi kuin avioero vuosia aiemmin. Joku jäi päälle eron jälkeen enkä ole siitä päässyt normaalielämään kiinni, Mane huokaisee ja ryyppää maitoa isosta lasista.

Mane syntyi pian 70 vuotta sitten kotona Oulun Madekoskella. Perhe on suuri, lapsia on kaikkiaan kahdeksan. Manen elämä kulki tavallisia latuja. Hän löysi puolison, perusti perheen ja sai töitä Medipolarin lääketehtaalla. Perheeseen syntyi tytär.

Kymmenen vuoden avioliiton jälkeen tuli ero, mutta rinnalle löytyi uusi kumppani. Toinen pitkä parisuhde kesti parikymmentä vuotta. Lääketehtaan työt Mane lopetti jo 1980-luvun lopulla.

– Minulla on yksi tytär ja kaksi tyttärentytärtä. En ole heihin yhteydessä. Haluaisin kyllä olla. Ikävä on, mutta asia on niin vaikea, hän tunnustaa ja pudistaa päätään.

Entinen lääketehtaan työntekijä ei osaa analysoida alkoholisminsa syitä. ”Joku jäi päälle eron jälkeen”, hän pohtii.­

Pikku hiljaa alkoholi alkoi maistua eron jälkeen aina vain enemmän. Mane ei osaa selittää miksi.

– Ehkä se turruttaa jotenkin. Juon enimmäkseen kirkkaita viinoja ja lonkeroa. Oluesta en tykkää. En juo välttämättä joka päivä, mutta enimmäkseen kumminkin.

Oulun katuja talsivalla miehellä ei ole elämässä enää suuria unelmia. Hän kaipaa kuitenkin omaa kotia ja vierelle mukavaa kumppania.

– Mulla on kavereita ja hyvän päivän tuttuja, mutta ystäviä on tosi vähän. Kaipaan tasaista, rauhallista elämää, omaa rauhaa. Ja tietysti sitä kivaa kaveria, jonka kanssa pystyisin vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan. Kun on oma rauha, niin en kaipaa alkoholia.

Neljän vuoden asunnottomuus ei ole tehnyt Manesta katkeraa. Hän uskoo, että tulevaisuus tuo vielä jotakin mukavaa tullessaan.

– Vanhuus ei pelota minua, se tulee mitä on tullakseen. Elämä jatkuu, mutta en tiedä millaisena.

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Vuoden teemana on ”Oma koti hurjan kallis”. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4 600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla.