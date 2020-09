Limingan kunnantalon rakentamisesta muhkea riita – kunta ja rakennusyhtiö käräjöivät 650 000 euron loppulaskusta

Kunta yllättyi käräjäkanteesta, sillä neuvotteluja asiasta on käyty vielä kesällä 2020.

Kolmesta erillisestä rakennuksesta koostuvassa Lakeustalossa on muun muassa kunnanvirastoja, hotelli, kahvila ja kuntosali.­

Limingan kunnan keskustaajamaan valmistui vuonna 2018 Lakeustalo, jota markkinoidaan Limingan kuntakeskuksen sydämenä. Rakennuksessa toimii kunnanvirastojen lisäksi kahvila, liikuntasali, kuntosali, hotelli sekä useita pienyrittäjiä.

Kolmesta eri rakennuksesta koostuva kokonaisuus maksoi noin kahdeksan miljoonaa euroa. Sen kokonaisvastuu-urakoitsijana toimi Siklatilat Oy, jolla on pääkonttori ja elementtitehdas Limingassa. Siklan toimipisteissä Limingassa työskentelee noin 80 henkilöä. Koko konserni työllistää noin 180 henkilöä.

Limingan kunnalle ja Siklatilat Oy:lle on kehittynyt muheva riita rakennusurakan viime metreillä.

Siklatilat Oy on nostanut elokuussa Oulun käräjäoikeudessa kanteen kunnan omistamaa kiinteistöyhtiötä vastaan. Kanteen mukaan Kiinteistö Oy Lakeustalo Liminka on velvoitettava maksamaan Siklatilat Oy:lle urakan viimeinen erä viivästyskorkoineen. Kyseessä on noin 650 000 euron summa.

Lakeustalo vaatii kanteen hylkäämistä, koska sen mielestä vaatimukset ovat ennenaikaisia. Saatava ei ole erääntynyt, koska Sikla ei ole korjannut rakennuksessa havaittuja lukuisia puutteita.

Lakeustalo on Limingan kuntakeskuksen sydän, kerrotaan talon verkkosivuilla. Nyt tuon sydämen rakentamisesta kiistellään Oulun käräjäoikeudessa.­

Rakennuksen piti valmistua elokuussa 2018, mutta kohde vastaanotettiin marraskuussa. Lakeustalo päätyi keskeneräisen rakennuksen vastaanottoon sen vuoksi, että käyttäjät tarvitsivat tilat käyttöönsä ilman viivytystä.

Kunnan omistaman kiinteistöyhtiön mukaan virallisen vastaanottopäivän jälkeen Siklan kiinnostus havaittujen satojen virheiden ja puutteiden korjaamiseen väheni.

– Sikla suoritti viimeiset korjaustoimenpiteet kesällä 2020. Lakeustalon vaatimia lukuisia korjaustoimenpiteitä oli tuolloin vielä suorittamatta. Korjaamattomatta tuolloin olivat muun muassa lattiapinnoitteet ja julkisivujen virheet, Kiinteistö Oy Lakeustalon oikeudelle toimittamassa vastauksessa mainitaan.

Osapuolet ovat neuvotelleet asian sovinnollisesta ratkaisemisesta asiamiesten välityksellä vielä kesällä 2020 ja siksi Lakeustalo sanoo yllättyneensä Siklatilojen nostamasta kanteesta.

IS pyysi sekä Siklalta että Limingan kunnalta kommentteja käräjäoikeuden kanteeseen. Siklan konsernijohtajan Janne Niemisen mukaan osapuolet ovat yhdessä sopineet, ettei asiaa kommentoida kun sen käsittely on oikeudessa kesken.

– Sen verran kommentoin kuitenkin, että meillä on Limingan kunnan kanssa erittäin hyvät välit ja keskusteluyhteys eikä tällä asialla ei ole vaikutusta suhteeseemme, Nieminen sanoo sähköpostiviestissään.