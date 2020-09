Oletko nähnyt tätä vaaleaa miestä? Oulun poliisi kaipaa vihjeitä

Viimeinen havainto miehestä tehtiin yli kuukausi sitten.

Pekka Kumpuniemen kuva on otettu noin vuosi sitten.­

Oulun poliisilaitos pyytää havaintoja elokuun puolivälissä kadonneesta miehestä.

Pekka Kumpuniemi on noin 180 senttimetriä pitkä ja normaali­vartaloinen. Hänellä on korvien päälle ulottuvat vaaleat hiukset, jotka ovat alkaneet harventua päälaelta. Kadonneella on ruskeat silmät ja hän käyttää lukiessaan silmälaseja.

Kumpuniemi kävelee hitaasti. Hänellä ei ole partaa tai viiksiä.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan poliisin vihje­puhelimeen p. 0295 416 194 tai vihje­sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi.