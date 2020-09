Tekstiviestihuijaus liikkeellä Oulun seudulla – luottokorttitietoja urkitaan Postin nimissä

Poliisi kehottaa kansalaisia tarkkaavaisuuteen verkossa tehdyissä ostoksissa. Postin nimissä tehtyjä tekstiviestihuijauksia on taas liikkeellä.

Oulun poliisilaitos on saanut Postin nimissä tehdyistä tekstiviestihuijauksista rikosilmoituksia viime viikonvaihteen aikana.­

Oulussa on taas liikkeellä Postin nimissä tehtyjä tekstiviestihuijauksia. Oulun poliisilaitos on saanut asiasta rikosilmoituksia viime viikonvaihteen aikana.

Huijauksessa postipaketin tilannut henkilö on saanut aidon näköisen tekstiviestin, jossa häntä pyydetään maksamaan muutaman euron suuruinen paketin kuljetusmaksu.

Viestissä on ollut mukana linkki, jota vastaanottajat klikanneet. He ovat myös antaneet pankki- tai luottokorttinsa tiedot sivustolle. Tämän jälkeen henkilön tilitietoihin on alkanut ilmestyä kymmenien eurojen säännöllisiä veloituksia.

Poliisin ohjeistaa olemaan avaamatta linkkiä. Pankki- ja luottokortin tietojakaan ei saa antaa.

– Mitään pankki- tai muita henkilötietoja ei pidä ikinä luovuttaa, jos ei ole täysin varma viestin lähettäjästä. Poliisi tai mikään muu viranomainen ei myöskään koskaan kysy asiakkaan pankkitunnuksia tai tunnuslukuja, poliisi tiedottaa.

Myös Posti on varoittanut aidon näköisestä viesteistä. Postin mukaan viestissä on mukana jopa Postin logo.

– Yleisimmin huijaukset ovat tekstiviesti- ja sähköpostihuijauksia. Huijausviestien sisällöt vaihtelevat, usein niissä kerrotaan saapuneesta lähetyksestä, voitetusta palkinnosta tai maksamattomasta kuljetusmaksusta. Tekstiviestihuijaus voi tulla puhelimeen samaan viestiketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin aidot saapumisilmoitusviestit, Posti tiedottaa.

Jos joku on antanut korttinsa tai verkkopankkinsa tiedot ulkopuoliselle ja epäilee sen vuoksi rikosta, parasta on poliisin mukaan ottaa heti yhteyttä pankkiin. Sen jälkeen asiasta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

– Poliisi haluaa ennalta estävässä mielessä varoittaa ihmisiä, jotta he eivät jatkossa haksahtaisi tähän samaan, jo pitemmän aikaa tiedossa olleeseen huijaukseen. Ilmiö on valtakunnallinen. Huijauksia tehdään yleensä tunnettujen yritysten nimissä ja niitä operoidaan usein ulkomailta, Oulun poliisista huomautetaan.