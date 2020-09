Oululainen kuvaaja julkaisi kuvia verkossa ja sai sähköpostia Brianilta – vasta sitten selvisi, että kyse oli maailmantähdestä

Queen-kitaristi ja astrofyysikko Brian May julkaisee kirjan yhdessä oululaisen astrokuvaajan Jukka-Pekka Metsävainion ja amerikkalaisen tiedekirjailijan David J. Eicherin kanssa.

JP Metsävainio on kansainvälisesti tunnettu astrokuvaaja, jonka kuvia on julkaistu muun muassa National Geographicin ja Nasan julkaisuissa.­

Oululainen avaruusluonnon kuvaaja Jukka-Pekka Metsävainio, Queen-kitaristi ja astrofyysikko Brian May sekä Astronomy-lehden päätoimittaja ja tiedekirjailija David J. Eicher julkaisevat yhteisen kirjan, joka avaa maailmankaikkeuden sisintä olemusta.

Syyskuun 23. päivänä julkaistava Cosmic Clouds 3D -kirja on ensimmäinen teos, joka esittelee kolmiulotteisin valokuvin tähtien syntymää, kuolemaa ja kiertokulkua maailmankaikkeudessa.

Oululainen J-P Metsävainio on kuvataiteilija ja astrokuvaaja, joka tuo kätketyn avaruusluonnon kaikkien nautittavaksi. Hänen valokuviaan on julkaistu useissa kansainvälisissä medioissa, kuten National Geographicin ja Nasan julkaisuissa sekä televisiossa ja elokuvissa.

Sharpless 115 – Vatikaanin observatorion virallisen kalenterin kansikuva 2019.­

Myös Vatikaanin observatorion julkaisema virallinen kalenteri on saanut kanteensa Metsävainion ottaman kuvan Joutsenen tähdistöstä.

Metsävainion mukaan uusi kirja esittelee ensimmäistä kertaa kaukaisista avaruuden kohteista kolmiulotteisina stereokuvina.

– Olen kuvannut yli kaksikymmentä vuotta avaruusluontoa ja itse näen kuvani taideteoksina, jotka kuitenkin samalla täyttävät tieteellisen kuvaamisen määritelmät. Kirja on esimerkki siitä miten taide yhdistyy tieteeseen ja tuo molemmat aspektit kaikkien ulottuville, hän kuvailee.

Astrofysiikan tohtoriksi väitellyt Brian May ja oululaiskuvaaja tutustuivat runsaat kymmenen vuotta sitten, kun Metsävainio julkaisi ensimmäisiä kolmiulotteisia avaruuskuvia verkossa. Hän sai sähköpostia, joissa kyseltiin kuvista. Kirjeiden allekirjoituksena oli Brian.

– Hän oli kiinnostunut stereokuvista. Kysymykset olivat tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Siksi tiedustelin kuka hän on ja vastaus oli, että astrofyysikko ja muusikko Brian May. Hieman sitä hämmästelin, kun en tiennyt hänen taustastaan, mutta myöhemmin kuulin, että stereokuvat ovat hänen intohimonsa. Hän on kerännyt viktoriaanisen ajan stereokuvia ja hänellä on yksityinen museo niiden kokoelmista, Metsävainio kertoo.

Astrokuvaaja ja astrofyysikko ovat jatkaneet yhteydenpitoa vuosien ajan. Kun May halusi tehdä kirjan kolmiulotteisista kuvista, hän pyysi oululaiskuvaajaa mukaan projektiin.

– Olemme tavanneet vuosien mittaan muutaman kerran Lontoossa. Toukokuussa minulla piti olla laaja näyttely Tate Modern -museossa ja kirja piti julkaista samaan aikaan, mutta koronan takia kaikki peruuntui, Metsävainio kertoo.

Cosmic Clouds 3D -kirja julkaistaan maailmanlaajuisesti YouTubessa keskiviikkona 23.9. klo 22 Suomen aikaa Lontoon Science Museumissa.

Julkaisu on virtuaalinen tapahtuma, jossa tekijät J-P Metsävainio, Brian May ja David J. Eicher esittelevät Cosmic Clouds 3D -kirjaa kuvin ja sanoin. Tekijät ovat mukana lähetyksessä kotoaan.

Tilaisuuden juontaa Lontoon Science Museumin kokoelmista vastaava Alison Boyle ja myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua kysymyksin.

Tilaisuuteen voi liittyä ilmaiseksi YouTubessa. Lisätietoja löytyy Lontoon Science Museumin sivuilta.