Kaisa on ollut melkein puoli vuosisataa unelmien työpaikassa – ”En malta eläkkeellekään jäädä”

45 vuotta oululaisessa hotellissa työskennellyt Kaisa Hedman jatkaa uraansa juuri avatussa, täysin uudistetussa Radisson Blu -hotellissa. Vanhan Vaakuna-hotellin ajat ovat silti vielä tuoreena mielessä.

Oulun torinrannan maisemaan on kuulunut vuodesta 1974 lähtien oleellisena osana suuri hotellirakennus. Alun perin se tunnettiin nimellä Vaakuna. Nuori Kaisa pääsi sinne töihin joulukuussa 1973.

21-vuotias ujo nuori nainen aloitti nissenä eli tarjoilijan apurina. Uusi hotelli tuntui valtavalta, modernilta ja unelmien työpaikalta.

– Oikeastaan en ensin edes uskonut, että sinne voisi hakea töihin. Minua kuitenkin kannustettiin kysymään. Pääsinkin ensin harjoittelijaksi ja sitten tarjoilijaksi yökerhoon. Sen nimi oli silloin Kapteeni Nemo, Kaisa muistelee alkuaikojaan Vaakunassa.

Kaisa Hedmanin työpaikka on pysynyt samana jo 45 vuotta. Vain hotellin omistajasta kertovat neonkyltit ovat vuosien varrelle vaihtuneet.­

Vaakunan kolossaalinen rakennus on nykyään erottamaton osa Oulun rantamaisemaa.­

Noin 600-paikkainen hotellin yökerho tunnettiin joka puolella Pohjois-Suomea. Siellä esiintyivät kaikki Suomen eturivin tähdet. Tanssilattialla soivat päivän hitit ja drinkit kannettiin pöytiin.

Kaisa muistelee kaihoisasti 1970-luvun työasua, johon kuuluivat mustat trumpettihousut ja selästä avoin paita.

– Se oli niin kaunis ja ihana! Asiakkaat nauroivat, että Vaakunan yökerhoon pitää tulla iltapuvussa, kun tarjoilijatkin ovat niin hienoina, hän muistaa.

Hotelli Vaakunan tarjoilijariviä 1980-luvulta.­

Vaakunan tarjoilijoiden työasu 1970-luvulla oli niin tyylikäs, että asiakkaille tuli pukeutumispaineita.­

Marmorisali vuonna 1974.­

Henkilökuntaa 1983.­

1970-luvulla yökerhossa tarjoiltiin myös ruokaa. Tanssilattialla kaloreita kuluttaneet asiakkaat saattoivat tilata yöpalaksi Janssonin kiusausta tai vorschmackia.

Vuosien takaisesta yökerho- ja diskoelämästä ovat enää jäljellä vain muistot. Nykypäivän hotellivieraat eivät käy kellaritiloissa diskossa vaan saunassa ja kuntosalilla.

1970-luvulla Vaakunassa näytti tältä.­

1970-luvulla Vaakunassa näytti tältä.­

Huone silloin joskus.­

Takavuosina huone näytti tältä.­

Uutta sisustusta.­

Yökerhoaikojen jälkeen Kaisa kävi kierroksen Etelä-Suomessa, mutta palasi takaisin pohjoiseen ja Vaakunaan. Hän on paiskinut töitä eri puolilla suurta rakennusta muun muassa kokousemäntänä ja tarjoilijana. Nyt tittelinä on aamiaisvuoropäällikkö.

68-vuotias ravintola-alan ammattilainen iloitsee toisen kotinsa eli hotellin uudistetusta ilmeestä.

– Valtavan hieno paikka tästä tuli. En malta eläkkeellekään jäädä. Uudistukset ovat työuran aikana aina tuoneet piristystä työhön, hän sanoo ja kertoo olevansa erityisen ihastunut kokoustiloissa oleviin vanhan ajan pihakeinuihin.

Kaisan uran aikana hotellielämä on kokenut monia mullistuksia. Yksi niistä ajoittuu 1990-luvun alkuun ja lamaan. Tuolloin oululaishotellikin joutui vähentämään väkeä ja osa lähti väliaikaisesti töihin muualla Suomeen. Kaisa siirtyi kymmenen työtoverinsa kanssa Rovaniemelle.

– Sinne valmistui silloin hotelli Vaakuna ja sain olla muiden mukana opastamassa uusia työntekijöitä. Rovaniemen aika avasi silmät matkailulle, meillä Oulussa kun ei silloin vielä ollut valtavia turistimääriä.

Uusi huone.­

Kokoushuoneessa voi istua näinkin.­

Tarja Karvola luotsaa uudistettua hotellia. Hän on myös pitkän linjan ”vaakunalainen”, sillä Karvola tuli hotelliin esimiesharjoittelijaksi jo vuonna 1989.­

Hotelli Vaakuna työllisti 1970- ja 1980-luvuilla parhaimmillaan noin 80 työntekijää. 2000-luvulle tultaessa henkilökunnan määrä on pikku hiljaa vähentynyt noin 40 henkilöön.

Matkailijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta myös Oulussa. Radisson Blu hotellia on uudistettu vuoden ajan parinkymmenen miljoonan euron edestä. Kaikki huoneet on käyty läpi ja ylimmän kerroksen varastotiloihin on rakennettu uusia luksushuoneita.

Uudistamisessa hotellihuoneiden määrää kasvoi 222:sta 235:een. Remontti sai kesällä 2019 valtakunnallista huomiota, kun työmaalta tehtiin Suomessa harvinainen hylkylöytö. Kyseessä on 1600-luvulla rakennettu lastialus, jonka toinen kylki on säilynyt osittain melkein täydellisesti.

Hylystä on aikomus tuoda osia hotellin aulaan vieraiden ihmeteltäväksi. Rakennuksen takaa löytynyt hylky on vielä Vantaalla Museoviraston konservoitavana.

S-ryhmään kuuluva Sokotel Oy operoi seitsemää Radisson Blu -hotellia Suomessa ja yhtiö luottaa Oulun vetovoimaan.

– Meillä ei tarvitse olla superkuuluisuus saadakseen erityiskohtelua. Jokainen vieras on meille se tärkein ja pyrimme huomaamaan heidän sanattomatkin toiveensa. Uskon, että vieraat tulevat huomaamaan eron, arvioi hotellinjohtaja Tarja Karvola.

Uudistamisen lähtökohtana on ollut, että rakennus saa kauan kaivattua modernia ilmettä, mutta samalla se säilyy osana 1960-luvulla suunniteltua Oulun rantamaisemaa. Samaan rakennusryppääseen hotellin kanssa kuuluvat teatteri ja kirjasto.

Nykyään Vaakuna on osa Radisson Blu -ketjua.­

Uusitun hotellin sisustusta.­

Yksityiskohta uusitusta hotellista.­

Kaisa Hedman (vas.) ja Tarja Karvola.­

Vuosien varrella oululaishotellin vieraina ovat käyneet monet valtioiden päämiehet, kuninkaalliset ja kotimaiset julkisuuden henkilöt. Yli neljänkymmenen vuoden työuran aikana Kaisa on saanut palvella muun muassa kaikkia Kekkosen jälkeisiä tasavallan presidenttejä.

– Monacon ruhtinas Albert on ollut vieraana, samoin Nepalin kuningaspari ja Norjan kuninkaalliset. Jokaisesta on hienoja muistoja. Kotimaan viihdetähdet ovat mukavia ja muistavat aina pysähtyä rupattelemaan aamiaisen lomassa.

Hotelli rakennusvaiheessa.­

Yksi Kaisan talon tavoille perehdyttämistä työntekijöistä on hotellinjohtaja Tarja Karvola, joka tuli Vaakunaan esimiesharjoittelijaksi vuonna 1989. Molemmat konkarit kiittelevät hotellia hyvästä sijainnista ja mahtavista työkavereista.

– Toimimme kuin konsernin sisällä oleva perhehotelli. Kaikki tekevät kaikkia ja apua löytyy aina työkavereista. Kun taloa alettiin uudistaa, tuntui kuin lapset olisivat lennähtäneet maailmalle ja nyt he taas palaavat äidin luo kun avaamme uudelleen, Karvola kuvailee avajaistunnelmia.