Pariskunta Oulusta testamenttasi seurakunnalle 50 000 euroa – näin lahjoitus käytetään

Oulun väestö vanhentuu nopeasti. Vuonna 2030 Oulussa asuu jo runsaat 45 000 yli 65-vuotiasta.

Oululainen pariskunta testamenttasi melkein 50 000 euroa vuonna 2017 Tuiran seurakunnalle. Iäkkään pariskunnan toiveena oli, että varat käytetään muiden ikäihmisten hyväksi.

Seurakunta on nyt käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on alueella asuvien ikäihmisten tavoittaminen ja yksinäisyyden lievittäminen. Toukokuuhun 2021 asti jatkuvassa projektissa kehitetään myös yhteistyötä Oulun kaupungin ja ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Tuiran seurakunta kattaa Tuiran, Puolivälinkankaan, Koskelan, Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueet, joilla asui vuoden 2019 lopussa 9 479 yli 65-vuotiasta.

Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen kertoo, että testamenttilahjoitusta on käytetty myös yksin elävien eläkeläisten tavoittamiseen järjestämällä yksinäisille ja kotoaan liikkumattomille vanhuksille virkistyspäiviä.

– Ikäihmisten määrä lisääntyy seurakuntammekin alueella ja olemme todenneet, että erityisesti yksinäisyys lisääntyy. Siksi pyrimme löytämään uusia keinoja tavoittaa yksinäisiä ikäihmisiä. Seurakunnassa toimii erityinen vanhustyön diakoni. Vanhustyö on määritelty myös yhden papin tehtäväksi, Pesonen kertoo.

Vuoden 2016 Oulun kaupungin ikääntyvien hyvinvointikyselystä ilmenee, että viidesosa oululaisista ikääntyvistä kokee itsensä yksinäiseksi.

– Viime keväänä toteutettu Oulun kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien soittokampanja yli 70-vuotiaille vahvistaa sen, että liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä. Koronapandemia on rajoittanut entisestään yksin elävien kontakteja muihin ihmisiin. Haasteena on, että usein he, jotka eniten tarvitsisivat kohtaamista ovat vaikeimpia löytää, kuvailee tilannetta projektipäällikkö Sirpa Vähäaho-Kuusisto Tuiran seurakunnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 2018 oululaisista 75-vuotta täyttäneistä asui kotona noin 91 prosenttia. Yksinasuvia 75-vuotiaista oli 46 prosenttia.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaita oli vuonna 2019 Oulussa 33 286. Väestöennusteen mukaan vuonna 2025 heitä on noin 40 000 ja vuonna 2030 Oulussa asuu jo runsaat 45 000 yli 65-vuotiasta.