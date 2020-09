Pohjois-Pohjanmaan korona­tartunta­määrät nousussa – drive in -testaus­piste avoinna myös viikon­loppuisin Oritkarissa

Uudet tartunnat liittyvät matkailuun sekä perheiden ja sukujen sisäisiin altistuksiin.

Koronaepidemiatilanne on Pohjois-Pohjanmaalla rauhallinen, vaikka taudin ilmaantuvuusluku on noussut. Maakunnassa on todettu viimeisen seitsemän vuorokauden aikana 11 uutta koronatartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on nyt 2,75 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävien seitsemän vuorokauden aikana ilmaantuvuus oli 1,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 181 koronatartuntaa.

Tartunnat liittyvät valtaosin erilaisiin perheiden ja sukujen sisällä tapahtuneisiin altistuksiin sekä matkailuun. Yhä enemmän löydetään kuitenkin myös niitä koronatartuntoja, joiden tartunnanlähde ei ole tiedossa. Elokuun aikana näitä oli noin 40 prosenttia todetusta tapauksista.

Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut muutamia joukkoaltistumisia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Näistä ei kuitenkaan ole todettu jatkotartuntoja.

Sairaalahoidossa ei ole Pohjois-Pohjanmaalla yhtään koronapotilasta eikä alueella ei ole tällä hetkellä tarvetta valtakunnallisesta poikkeavaan erityisohjeistukseen. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) infektiontorjuntayksikkö korostaa käsidesin käytön merkitystä epidemian torjunnassa. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävistä turvaväleistä.

Oulun Oritkariin on avattu drive in-testauspiste, joka on avoinna myös viikonloppuisin klo 8–14. Drive in-näytteeseen voi mennä ajanvarauksella, jos oireet ovat lieviä eikä sairaanhoidollista tarvetta ole.

Oritkarissa testataan myös kaikki yli 2-vuotiaat lapset. Sairaanhoitoa tai hoidon tarpeen arviointia tarvitsevat potilaat ohjataan testiin koronaneuvonnan kautta.

Viikonlopun näytteenoton järjestää Oysissa toimiva Oulun seudun yhteispäivystys (Osyp) ja sitä voivat käyttää kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat.