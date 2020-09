Liminganlahden toinen sesonki on täydessä vauhdissa.

Liminganlahden luontokeskuksen työntekijöitä odotti tiistaiaamuna työpaikalla järkyttävä sotku. Kutsumattomat vieraat olivat murtautuneet keskuksen saunakabinettiin, sotkeneet paikkoja ja rikkoneet irtaimistoa.

Hotelli-ravintolana toimivan rakennuksen saunakabinettia on sotkettu ulkokäymälän kuiviketurpeella. Keittiönurkkauksesta oli viety astianpesuainepullo ja pesuaineella oli sotkettu hotellivieraan auto.

Saunakabinetti on sotkettu maanantaina ravintolan sulkemisen jälkeen kello 16–18 ja pakettiauto on tuhrittu sen jälkeen kello 18–19.

Tihutöitä on tehty myös muualla ympäristössä. Lintutorniin johtavan polun varrelta oli revitty opastuskylttejä maasta. Osa niistä oli rikottu. Alueella laiduntavia lampaitakin oli ilmeisesti kiusattu, kertoo Limingan kunnan elinkeinopäällikkö ja Hotelli-Ravintola Liminganlahti Oy:n toimitusjohtaja Teemu Haapala.

Hän ei ymmärrä mikä on innostanut paikalla käyneet sotkemaan paikkoja. Luontokeskuksen omistaa Limingan kunta, joka on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille.

Sisäsotkujen lisäksi tihutöitä on tehty lintutornille johtavan polun varressa.­

– Turpeeseen on jäänyt jalanjälki, josta saimme selville, että kyseessä on 38–39 numeron kenkä. Siitä ei kuitenkaan voi tehdä sen kummempia johtopäätöksiä. Limingan kirkonkylällä on kesän aikana tehty samantyyppistä ilkivaltaa, joten epäilemme, että tämä liittyy niihin. Saunakabinetin sotkijat ja auton sotkijat ovat tiettävästi olleet eri porukoita, Haapala selvittää.

Liminganlahdella on hotelli-ravintolan lisäksi lintutorni, Metsähallituksen opaspalvelut ja myymälä. Luontokeskuksessa eletään syyskuussa vilkasta aikaa, sillä muuttolinnut houkuttelevat paikalle lintukuvaajia ja -bongareita.

– Lintujen muutto on parhaillaan menossa ja elämme kakkossesonkia. Ihmisiä on mukavasti liikkeellä ja hotellin käyttöaste on hyvä, Haapala iloitsee.

Liminganlahti tunnetaan valtakunnallisesti arvokkaana kosteikkona ja muuttolintujen levähdyspaikkana. Kaksi vuotta sitten siellä tehtiin harvinainen havainto, kun paikallinen lintuharrastaja näki lahdella maailman suurimman korppikotkan, munkkikorppikotkan.

– Siivoamme paikat, kärsimme vahingot ja toimintamme jatkuu normaalisti. Ikävää ja kovin turhaa vaan on tällainen käytös, Haapala toteaa.