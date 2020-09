Mopoilija pakeni ja kävi sitten poliisin kimppuun Nivalassa

Vain kuusi mopoa kahdestakymmenestä läpäisi poliisin liikennevalvonnan tarkistuksen ilman huomautuksia.

Oulun poliisilaitoksen liikenneryhmä valvoi mopoliikennettä Jokilaaksojen alueella maanantaina ja tiistaina. Mopoja valvottiin Ylivieskassa, Kalajoella, Sievissä, Alavieskassa, Haapavedellä ja Nivalassa. Valvonnan aikana tarkastettiin 20 mopoa. Tarkastetuista mopoista kymmenen oli viritetty siten, että niiden kuljettamiseen olisi vaadittu kevytmoottoripyörän ajo-oikeus. Näiden kymmenen ajoneuvon kuljettajat määrättiin ajokieltoon ja ajoneuvoluokan muutoksesta seuraa myös korotettu ajoneuvovero ja vakuutusmaksu. Kaksitoista mopoa määrättiin katsastukseen. Vain kuusi mopoa oli siinä kunnossa, ettei maksullista seuraamusta tarvinnut kirjoittaa. Valvontaryhmä kohtasi huolestuttavinta liikennekäyttäytymistä Nivalassa, jossa moottoripyöräpoliisi yritti pysäyttää tarkastusta varten kilvettömän mopon. Mopoilija ei noudattanut poliisin antamaa pysäytysmerkkiä, vaan lähti pakenemaan. Moottoripyöräpoliisi seurasi pakenevaa mopoa Nivalassa taajama-alueella. Vaarallinen ajaminen päättyi mopoilijan kaatumiseen risteysalueella. Pakomatkan päätteeksi kuljettaja kävi kiinniottoa suorittaneen poliisimiehen kimppuun. Nimikkeinä tapahtuneen tutkinnassa on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Valvonnan aikana puututtiin myös useisiin autoilijoiden ylinopeuksiin ja tavattiin etsintäkuulutettu henkilö. Oulun poliisilaitos haluaa korostaa, että vanhemmilla on suuri vastuu lapsensa alla olevan kulkupelin kunnosta. Mopon nopeuden kasvaessa nuoren kyky reagoida vaihtuviin liikenneolosuhteisiin heikkenee ja onnettomuustilanteissa vakavasti loukkaantumisen riski lisääntyy. Mopon rakenteellinen nopeus on määritelty Suomen lainsäädännössä 45 kilometriin tunnissa. Mopon rakennetta ja tekniikkaa ei ole suunniteltu määriteltyä rakenteellista nopeutta suuremmaksi. - Olkaa aidosti kiinnostuneita lapsenne mopoilusta eli kyselkää lapselta moposta ja testatkaa mopoa. Jarrujen ja valojen toiminta on helppo käydä läpi. Renkaiden kunto on nopea tarkastaa. Kysykää myös mopon mahdollisesta virityksestä. Pahaääninen mopo kulkee monesti liikaa ja häiritsee muita alueen asukkaita, sanoo liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen