SPR:n ruokakasseja kuljetettiin Oulussa lomautetuille ja työttömille – ruokajonot pitenivät koronan takia

Kun SPR:n ruuan jakelu muuttui keväällä kotiinkuljetukseksi, avun piiriin tuli uudenlaisia tarvitsijoita.

Ruokajonot ovat kasvaneet Oulussa koronapandemian aikana. Suomen Punaisen Ristin (SPR) Oulun osasto on jatkanut syyskuussa jakelua jonotusmallilla, mutta Oulun seurakunnassa on siirrytty ateriapakettien jakeluun.

SPR:n Oulun osaston ruokakassit haetaan itse jakelupisteestä Meri-Toppilasta tai Kastellista. Ruokakasseja ei voi varata etukäteen.

Ruoka-avussa jaetaan kauppojen ja elintarvikeyritysten lahjoittamaa hävikkiruokaa. Kassien sisältö vaihtelee sen mukaan, millaista hävikkiä on saatu. Kassin sisältöön ei voi vaikuttaa eikä erityisruokavalioita voida ottaa huomioon.

Oulun osasto aloitti EU-ruoan jakelun koronapandemiatilanteeseen liittyen 2.4. ja sen loputtua siirryttiin takaisin hävikkiruokajakeluun 27.4.

Kesäkuun puoliväliin mennessä ruokajonoon ilmoittautui tekstiviestillä reilu tuhat ihmistä.

– Ruokakasseja saatiin vietyä kotiinkuljetusperiaatteella 900 asiakkaalle. EU-ruoan loputtua kotiin toimitettiin hävikkiruokaa. Ruokajonoihin tuli kotiinkuljetuksen myötä uusia ihmisiä: lomautettuja, työttömäksi jääneitä, yleensäkin ihmisiä, joiden tilanne oli äkillisesti muuttunut ja niitä, jotka eivät päässeet itse ruoka-apua hakemaan aiemmin, selvittää tilanteen muuttumista SPR:n Oulun osaston puheenjohtaja Laila Vainio.

Vainion mukaan ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut eikä kaikkia ole pystytty auttamaan.

– Heinäkuun alkuun saakka avun tarvitsijat välittivät tiedon ruoka-avun tarpeestaan tekstiviestipalvelun kautta ja he saivat oman ruokakassin hakuaikana Toppilasta. Nyt ruokajakelu toimii uudestaan jonotusperiaatteella, turvavälit pyritään pitämään, vapaaehtoisilla on kasvomaskeja ja käsidesiä, hygieniaa on tehostettu. Keväällä jakelu toimi hyvässä yhteistyössä Oulu Avun kanssa, Vainio kertaa.

Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita syksyn aikana. Aamupuuro tai ateria on ilmainen tai hyvin edullinen.

– Vähävaraisille suunnatut ateriat keräävät kaikissa seurakunnissa paljon kävijöitä. Aterioiden on tarkoitus olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa voi aterioinnin lisäksi vaihtaa ajatuksia ja tavata ihmisiä. Ruokailuissa kävijöillä on myös mahdollisuus keskustella diakoniatyöntekijän kanssa tai varata vaikka aika diakonian palveluihin, kertoo Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä Sami Riipinen.

Ruoka-avun tarve on ollut aiemminkin suuri, mutta Riipisen mukaan kysyntä on jopa hieman kasvanut viime aikoina. Ruokailuissa huomioidaan koronavirustilanteeseen liittyvät turvallisuusohjeet.

Tänä syksynä on Tuiran seurakunnan alueella siirrytty ruokailujen sijaan ateriajakoihin. Ruokailija saa mukaansa lämpimän ruuan rasiassa.

– Koronatilanteen vuoksi emme voi taata turvallista tilaa kaikille, koska meillä käy todella paljon asiakkaita aterioilla. Turvaväleistä pitää kuitenkin pitää kiinni. Nyt on hyvä aika kokeilla jotain muuta, kertoo Riipinen.

Ruoka-avun tarve on Riipisen mukaan noussut koko ajan viimeisen 10 vuoden aikana.

– On vielä vaikea kommentoida koronan vaikutusta kävijämääriin, koska koronatilanteen vuoksi aterioita ei ole järjestetty, Riipinen huomauttaa.