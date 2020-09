Ammattikuski räpelöi kännykkää ajon aikana Raahessa – törmäsi pyöräilijään, joka kuoli saamiinsa vammoihin

Matkapuhelimen valokuvista ilmeni, että mies on käyttänyt aiemminkin kännykkää ajon aikana.

Ammatikseen kuorma-autoa ajanut mies räpelöi kännykkäänsä ajon aikana Raahessa syyskuussa 2019. Pitkällä suoralla hän törmäsi tien vieressä ajaneeseen polkupyöräilijään. Mies huomasi pyöräilijän vasta kuultuaan törmäyksestä aiheutuneen tömähdyksen.

Pyörällä liikkeellä ollut nainen kuoli Raahen sairaalassa kaksi kuukautta myöhemmin tajuihinsa tulematta. Välitön kuolinsyy olivat päähän aiheutuneet vaikeat vammat.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa 2019 ammattikuljettajan 9 kuukauden ehdollisen vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Uhrin omaiset valittivat tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen. Heidän mielestään miehen rangaistusta olisi kovennettava ja kärsimyskorvauksia korotettava. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Käräjäoikeuden mielestä auton kuljettaja rikkoi viestintälaitteiden käyttöä ajon aikana koskevaa kieltoa. Hän käytti matkapuhelinta siten, että se on ollut hänen kädessään.

Mies kertoi esitutkinnassa, että hän tavoitteli tapahtuman aikana laturin johtoa puhelimensa lataamista varten.

– Laturin johto sijaitsee usb-pistokkeessa, joka on keskiviivan vasemmalla puolella kojelaudan päällä. Siitä johto tulee lähelle vaihdekeppiä, josta tuota johtoa tavoittelin. En ehtinyt saada puhelinta laturiin, kun kuulin törmäyksen äänen, mies kertasi syyskuun aamun tapahtumia.

Veljensä ja isänsä kanssa kotitilalla asunut nainen oli juuri ostanut uuden pyörän, johon hän oli asennuttanut peilin. Naisella oli päässään pyöräilykypärä. Käräjäoikeuden mielestä onnettomuuden syynä oli kuskin kännykän käyttäminen ajon aikana.

– Hänen on tullut ajaa katse pois tiestä pidemmän matkaa katsoessaan puhelinta ja kurotellessaan puhelimen latausjohtoa auton jalkatilasta. Näin ollen onnettomuuden syy on ollut matkapuhelimen käyttö liikenteessä ajon aikana. Sanottu kielto pitää matkapuhelinta ajon aikana kädessä on yksiselitteinen, se koskee kaikkia autoilijoita niin taajamassa kuin sen ulkopuolellakin, oikeus totesi ratkaisussaan

Onnettomuus tapahtui valoisaan aikaan aamulla ja keliolosuhteet olivat hyvät. Käräjäoikeuden mukaan kuljettajalla on ollut hyvät mahdollisuudet havaita pyöräilijä pitkällä suoralla.

Oikeudessa tuli ilmi, että kuljettaja on aiemminkin tahallaan rikkonut yhtä keskeistä liikennesääntöä. Se, että hän on ammatikseen ajanut kuorma-autoa, oli asiassa raskauttava tekijä.

Kuorma-autoa ajaneen miehen tuomiosta olivat hovioikeuteen valittaneet turmassa menehtyneen pyöräilijän omaiset.­

Syyttäjä esitti oikeudessa kirjallisena näyttönä poliisin matkapuhelimen muistista tallentamia valokuvia. Näistä tehtiin se johtopäätös, että kuorma-auton kuljettaja on ainakin kerran aiemmin käyttänyt matkapuhelinta pitkän aikaa samalla, kun hän ajoi autoa taajama-alueella.

– Valokuvista ilmenee, että hänen käyttämänsä ajoneuvo on ollut ajoradalla ja sen edessä ja vastaantulevalla kaistalla on ollut muita ajoneuvoja. Kuvia on otettu suojatie- ja risteysalueilla. Hän on myös kertomuksessaan todennut, että ainakin yksittäinen kerta on ollut, kun hän on kuvannut työhönsä liittyviä asiapapereita ajon aikana, käräjäoikeuden tuomiosta selviää.

Käräjäoikeuden mielestä kuljettaja otti tietoisen riskin käyttämällä matkapuhelinta ajon aikana. Hän ei katsonut ajon aikana eteensä.

– Kyseessä ei ole ollut vain vähäinen vilkaisu puhelimeen vaan hänen on tullut ajaa vähäistä pitempi aika katsomatta tielle, koska hän ei suoralla tieosuudella edellä selostetuissa olosuhteissa ollut tehnyt edes havaintoa pyöräilijästä, oikeus päättelee.