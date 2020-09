Jakkukylän koululaisia on kuljetettu veneellä kouluun yli sadan vuoden ajan. Venekuljetus loppuu, kun uusi riippusilta otetaan käyttöön.

Iijokivarressa on valjennut huikaisevan kaunis aamu, kun Jari Jussila saapuu Iin Jakkukylän rantaan avaamaan lukkoa ”Aaltojen kunkusta”. Vihreä venepalvelija lähtee liikkeelle rannasta hieman ennen kahdeksaa kyydissään viisi Jakun koululaista.

Keskiviikkoaamuna Jussila tekee puolenkymmentä venematkaa Iijoen yli. Joka kerta mukana on 2–5 lasta. Edestakainen matka joen yli vie muutaman minuutin.

Noin 400 asukkaan Jakkukylä on levittäytynyt molemmin puolin Iijokea. Koulu on pohjoispuolella, ja osa oppilaista asuu eteläpuolella. Koulun lisäksi lapset kulkevat joen yli päiväkotiin, esikouluun, jalkapallokentälle, jääkaukaloon ja kerhoihin.

Jari Jussila palaa kokopäivätoimiseksi poromieheksi ja maanviljelijäksi, kun koululaisten venekuljetukset loppuvat.­

Jakun koulussa on 60 oppilasta, heistä melkein puolet, eli 26, kulkee kouluun joen eteläpuolelta. Venekuljetus on toiminut yli 100 vuoden ajan keväisin ja syksyisin. Talvella kouluun kuljetaan jäätietä ja väliaikoina taksilla tai linja-autolla.

Ilman kunnan järjestämää venekyytiä koululaiset kuljetettaisiin autolla Raasakan sillan kautta. Koulumatkaa kertyy autoillen noin 15 kilometriä yhteen suuntaan.

Rannalla on laatikko, josta kaivetaan pelastusliivit päälle ennen veneen vesille laskemista.­

Tämä syksy saattaa olla Jussilan viimeinen koulukyydityskausi. Venereitin vieressä on jo Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta, jota pitkin lapset tulevaisuudessa kulkevat. Sillan rakennustyöt on keskeytetty eikä avajaispäivästä ole tietoa.

Alun perin silta piti avata käyttöön elokuussa, mutta siltarakentamisen harrastajat havaitsivat suunnitelmissa laskentavirheitä ja työt pysäytettiin.

– Kyllä me odotetaan sillan avaamista jo kovasti. Veneellä on kiva kulkea kouluun, mutta sillan yli pääsee koska vain, toteaa kuudesluokkalainen Anni Kaisto.

Matti Räty on tullut saattelemaan tyttäriään Juulia ja Roosaa rantaan. Roosa käy Jakun koulun toista luokkaa ja Juuli eskaria. Joen toisella puolen sijaitsevassa päiväkodissa kuljetetaan myös perheen 3-vuotiasta kuopusta, Ukkoa.

Koululaisia kuljetetaan venekuljetuksella syyskuun loppuun saakka.­

Venekuljetus on isän mukaan päivän kohokohta tytöille. Jos illalla näyttää, että aamulla mennään autokyydillä, itku on lähellä.

– Tytöt haluaisivat tulla joka aamu rantaan ja venekuljetukseen. Tämä on hauska koulumatka, mahtaako olla toista samanlaista koko Suomessa? Vanhemmille on huippujuttu, että kuljetuksia hoitaa tuttu ja turvallinen aikuinen, jolle voi soittaa, jos tulee kysyttävää.

Rädyn perhe muutti Jakkukylään vuonna 2017 Keravalta. Tavoitteena oli etsiä asuinpaikka Oulun seudulta, mutta ei kaupungista. Jakkukylässä viehättivät jokimaisemat ja luonto.

– Löysimme täältä unelmien kodin. Olemme odottaneet riippusillan valmistumista, sillä osa lasten kavereista asuu joen toisella puolen. Siellä ovat myös monet kerhot ja harrastukset. Kimppakyytejä on käytetty aika paljon kuljettamiseen, Räty kertoo.

Vene kulkee muutamassa minuutissa joen yli. Kuvassa takana riippusilta, jonka avaamista kyläläiset jo odottavat.­

Jakun koulu on perustettu 120 vuotta sitten. Kouluun on aina tultu veneellä, koska joki halkaisee kylän. Koulunjohtaja Simo Silanderin mukaan kunnan järjestämä vene on ollut aina rannassa.

– Alkuaikoina lapset kulkivat veneellä keskenään. Myöhemmin 1970-luvulla palkattiin oma kouluveneenkuljettaja, joka soutamalla kuljetti lapset kouluun. Nykyisen veneen nimi on Aaltojen kunkku ja siihen on nimettynä lain pykälien mukaan aluksen päällikkö ja perämies. Kouluveneenkuljettaja Jari Jussila on toiminut tehtävässään pian 10 vuotta, Silander kertoo.

Nykyinen käytäntö on lähellä loppuaan. Kunta on varannut venekyydin lapsille syyskuun loppuun saakka. Silander sanoo, että riippusillan valmistumista odotetaan kiihkeästi. Koululla on suunniteltu juhlia avajaisten yhteyteen.

– Silta helpottaa lasten ja aikuisten arkea. Koulukuljetukset vähenevät huomattavasti sillan valmistumisen myötä. Lisäksi voimme koululta tehdä retkiä kylän toiselle puolelle. Lapset voivat helpommin viettää vapaa-aikaa kavereiden luona, kun kulkeminen helpottuu. Myös koulukuljetuskustannukset vähenevät huomattavasti sillan valmistumisen myötä, Silander huomauttaa.

Venekuljetukset ovat vuosikymmenien aikana sujuneet ongelmitta. Yhtään onnettomuutta ei ole sattunut, ja venekin on pysynyt kunnossa. Tosin veneen moottori hajosi tänä syksynä, mutta kyläläiset antoivat lainamoottorin käyttöön korjauksen ajaksi.