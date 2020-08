Sisarukset tarttuivat rollaattoreihinsa ja rullasivat Tornion puolelle heti kun se oli jälleen mahdollista: ”Olen niin kaivannut Suomeen”

Mirja Remes pääsi Haaparannalta kuukausien tauon jälkeen Tornioon kauppakeskukseen.

Suomen länsirajalla iloittiin maanantaiaamuna uusista säännöistä, jotka vapauttavat Tornionlaakson rajaliikennettä. Haaparannan ja Tornion raja-alueella sijaitseva kauppakeskus loisti sinikeltaisissa väreissä. Kaupunkien johtajien kasvoilta paistoi tyytyväisyys.

Haaparanta-Tornion rajayhteisön asukkaat lähtivät heti aamusta asioilleen rajan yli. Ruotsista tultiin Suomeen pankkiin, kauppaan, erikoisliikkeisiin ja sukuloimaan.

Rajalla-kauppakeskuksen kahvilaan kokoontunut kymmenen miehen toriparlamentti toivotti haaparantalaiset tervetulleiksi Suomen puolelle.

– Tervetuloa rajayhteisön väki ja välkommen haaparantalaiset, toriparlamentin puhemieheksi ilmoittautunut Arvo Salmi huikkasi.

Arvo Salmi toivotti haaparantalaiset tervetulleeksi Tornioon.

Sisarukset Mirja Remes ja Kaija Ovaskainen tarttuivat heti aamulla rollaattoreihinsa ja kävelivät rajan yli Haaparannalta Tornioon.

– Olipa mukavaa kun pääsin taas Suomen puolelle, Remes huokaili Rajalla-kauppakeskuksessa vietetyssä juhlatilaisuudessa.

Hän tilasi virkatodistuksen rajan ylitystä varten, mutta se ei ehtinyt saapua postissa maanantaihin mennessä. Asuinpaikkatodistuksena toimi ensimmäisellä rajanylityskerralla veroviraston tuloselvityslomake.

– Olen niin kaivannut Suomeen. Harvoin tänne on asiaa, mutta jotenkin kaipaan aina synnyinmaan puolelle, Remes totesi.

Rajan yli kiirehti myös Ulf Gard, joka kävi edellisen kerran Suomen puolella hautajaisissa heinäkuun alussa.

– Haen Motonetista tavaraa, nyt kun pääsen Suomen puolelle.

Haaparantalainen Ulf Gard pääsi hakemaan tavaraa Motonetista Tornion puolelta.

Haaparantalaiset Anneli Mustasilta ja Pekka Alaraatikka pyöräilivät Suomen puolelle heti kun se tuli taas mahdolliseksi.

– Kaameeta on ollut koko kevät. Koronarajoitukset ovat tärkeitä, mutta on niin outoa, kun ei saa kulkea vapaasti rajalla. Olen kaivannut Suomessa käyntejä, Mustasilta toteaa.

Valtioneuvosto päätti viime viikolla sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja Norjan väliseen liikenteeseen 24.8. alkaen. Sisärajavalvontaa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla jatketaan.

Suomen rajaliikennettä alettiin rajoittaa 19.3. hallituksen päätöksen mukaisesti koronaviruspandemian takia. Rajavartiolaitos, poliisi ja tulli aloittivat länsirajan valvonnan Tornion rajanylityspaikalla yöllä.

Pekka Alaraatikka ja Anneli Mustasilta lähtivät pyöräilemään Haaparannalta Tornioon iloisen rajatapahtuman takia.

Muutoksena aikaisempaan nyt sallitaan myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välinen liikenne paikallisten rajayhteisöjen välillä.

Rajayhteisöihin lasketaan kuuluviksi raja-alueilla asuvat ja kummassakin maassa luontaisesti asioivat henkilöt.

Rajavartiolaitoksen antaman tiedon mukaan Haaparanta-Tornion rajayhteisöön kuuluviksi henkilöiksi lasketaan Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä asuvat henkilöt, Suomen puolella tien E8 läheisyydessä asuvat henkilöt sekä Haaparanta-Tornion kaksoiskaupungin taajamassa asuvat henkilöt.

Rajatarkastusviranomaiset luottavat ensisijaisesti henkilön omaan ilmoitukseen rajayhteisöön kuulumisesta. Tarvittaessa henkilön tulee kuitenkin kyetä osoittamaan rajayhteisön alueella asuminen jollakin virallisella dokumentilla. Tällaiseksi dokumentiksi kelpaa esimerkiksi verottajalta saatu asiakirja.

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ja Haaparannan kunnanneuvos Sven Tornberg iloitsivat yhdessä rajayhteisön tunnustamisen puolesta.

– Pääsääntöisesti me uskomme minkä ihmiset sanovat asuinpaikakseen. Luotamme alueen ihmisiin emmekä ryhdy penkomaan kenenkään kotiosoitetta, vahvisti Tornion rajanylityspaikan esimies, yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta.

Tornion kaupunginjohtajan Timo Nousiaisen mukaan koronakevät on ollut rajayhteistyön kannalta raskas. Kaksoiskaupungin yhtenäisyys on säröillyt.

– Elämä on ollut hankalaa ja pahaa mieltä on ilmennyt puolin ja toisin. Se on näkynyt myös kaupunkien yhteistyössä. Siirrymme uuteen normaaliin, jossa pitää muistaa turvavälit ja käsien peseminen. Tautitilannetta seurataan koko ajan ja reagoidaan nopeasti, jos se muuttuu, Nousiainen sanoi rajan juhlatilaisuudessa.