Syksyhelle yllätti oululaiset – ”Kohta tämä loppuu, kannattaa pitää kiirettä!”

Oulun seudulla nautiskeltiin hellepäivästä veden äärellä.

Oululaiset nauttivat täysin siemauksin kesän viimeisistä hellehetkistä perjantaina. Iltapäivällä lämpötila kohosi 24-26 asteeseen ja keskustan kaduilla oli melkeinpä hiostavaa.

Nallikarin uimarannalla jäätelöstä nauttivat Saana Kemppainen ja Jari Utriainen. Syksyhelle sulattaa jäätelön nopeasti ja kädet ovat äkkiä sotkussa.

– Nämä ovet kesän viimeiset jäätelöt. Kesän eka syötiin aiemmin tällä viikolla, paljastaa Jari.

Sanna viettää ensimmäistä kesälomapäivää ja on ihan lomatunnelmissa.

– Kohta tämä loppuu, kannattaa pitää kiirettä, Sanna vinkkaa kaikille viikonlopun viettoon lähteville.

Nallikarin hiekkarannalla ei ole ruuhkaa, mutta uimareita ja auringonottajia on runsaasti. Jäätelökioskeiltakin saa tötterön melkein jonottamatta.

Oona ja Ande makoilevat Värtön uimarannalla. Nurmikkoalueella on vain vähän väkeä, vaikka aurinko porottaa täysillä.

Värtön uimarannalla makoilleen Anden mukaan illoissa on syksyn tuntua ja iltaisin on ollut jo aika kylmää.

– Yllättävän vähän täällä on ihmisiä, odotettiin että on enemmän. Kesästä pitää nauttia silloin kun sitä on. Illoissa on jo syksyn tuntua, on ollut aika kylmää iltaisin, Ande toteaa.

Oululaiset suuntasivat hellepäivänä vesille.

Oululaiset viettivät hellepäivää veden äärellä eri puolilla kaupunkia. Teatterin takana suppailtiin ja Linnansaaressa jonotettiin kaupungin tuoreimpaan ilottelupaikkaan, vesipuistoon. Myös vesilautailu eli wakeboarding veti asiakkaita.