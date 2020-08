Eero, 20, on huomannut, että nuorilla näkyy maskeja todella vähän – näin alkoi kasvosuojien jakelu Oulussa

Oulun kaupunki jakaa neljän kangasmaskin pakkauksia vähävaraisille yhdeksässä eri pisteessä.

Ilmaisten kasvomaskien jakelu vähävaraisille alkoi rauhallisesti Oulussa perjantaiaamuna. Jonoja muodostui jakelupaikoille vain hetkeksi heti kello kahdeksan jälkeen.

Oulun kaupunki jakaa yli 15-vuotiaille vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja yhdeksässä eri paikassa.

IS tarkkaili jakelua Tuiran hyvinvointikeskuksessa. Polkupyörällä paikalle tullut opiskelija Eero, 20, aikoo käyttää kangasmaskia yleisissä kulkuvälineissä.

– Olen lähdössä junamatkalle ja käytän maskia silloin. Nuoret käyttävät suojia todella vähän, enemmän pitäisi käyttää. Muiden esimerkki kannustaa varmaan käyttämään, Eero aprikoi.

Mikko Leppänen haki kankaiset kasvomakit Tuiran jakelupisteestä.

Myös Mikko Leppänen, 21, toivoo, että nuoret alkaisivat käyttää maskeja muuallakin kuin linja-autoissa ja junissa.

– Heti kun pääsen autoon, laitan suojan kasvoille. Käytän niitä kaupassa ja terveyskeskuksessa asioidessa. Maski ei ole hankala, sitä on ihan ok käyttää, Leppänen sanoo.

Vähävaraisille tarkoitettujen maskien jakelupaikalle Harley Davidson -moottoripyörällä kurvannut mies ei tykännyt median läsnäolosta hyvinvointikeskuksen pihassa. Mies ajoi aluksi pois paikalta, mutta palasi takaisin ja haki ilmaisen maskipakkauksen median paikallaolosta mutisten.

Oulussa jaettavat maskit ovat pestäviä kangasmaskeja. Palvelupäällikkö Kirsi Kivelän mukaan hakijat ovat olleet kaiken ikäisiä ja kaikki ovat olleet hyvillään siitä, että kaupunki jakaa juuri kankaisia maskeja.

– Kaikissa jakelupaikoissa on ollut alun jonojen jälkeen rauhallista. Jakelupisteet ovat ulkona sään salliessa ja turvaväleistä pidetään huolta, Kivelä sanoo.

5-vuotiaan Arnon kanssa maskia hakemaan tullut Mari on tyytyväinen kaupungin järjestämään palveluun. Hän käyttää kasvosuojaa linja-autoissa.

– Kuljetan poikaa päivähoitoon julkisilla välineillä, silloin käytän suojaa. Lisäksi kun on pakko olla sisätiloissa ahtaasti tai ulkona lähekkäin muiden kanssa, Mari kertoo.

Kasvomaskien jakelu sujui rauhallisesti Tuirassa perjantaiaamuna, sanovat palvelupäällikkö Kirsi Kivelä ja sosiaaliohjaaja Hanna Hannula.

Maskeja jaetaan Oulun hyvinvointikeskuksissa ja -toimipisteissä Haukiputaalla, Kaakkurissa, Kiimingissä, Kontinkankaalla, Myllyojalla, Oulunsalossa, Tuirassa, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä.

Pestäviä kasvomaskeja jaetaan yhteensä neljä kappaletta henkilöä kohden. Maskeja on useita, jotta puhtaita maskeja on käytettävissä, kun osa maskeista on pesussa. Maskien mukana tulee myös käyttö- ja huolto-ohje.

Kasvosuojat ovat noudettavissa hyvinvointikeskusten ja -pisteiden aukioloaikoina. Maskeja noudettaessa tulee olla terve ja muistaa huolehtia riittävistä turvaväleistä.