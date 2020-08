Länsirajalta löytyi vesikuopasta miehen ruumis – Ruotsin poliisi tutkii murhaa

Kuollut on ruotsalainen, noin 60-vuotias mies.

Vilkkaan rajanylityspaikan tuntumasta, aivan Suomen länsirajan vierestä löytyi keskiviikkona miehen ruumis. Ruotsin poliisi tutkii asiaa nyt murhana.

Asiaa tutkitaan henkirikoksena, koska kuolinsyy on vielä epäselvä.

60-vuotiaan miehen ruumis löytyi vedestä Victoriantorin lähettyviltä. Maasto on Tornion ja Haaparannan yhteistä raja-aluetta, jonne piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakentaa Barents Center. Nyt sen paikalla on vedellä täyttynyt monttu.

Ruumiin löysi yksityishenkilö Ruotsin puolelta. Ruotsin poliisi jatkaa tänään löytöpaikalla teknistä tutkintaa. Ruumiille tehdään ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi, tiedotti poliisi tänään.

Miehen ruumis löytyi keskiviikkona puolenpäivän aikaan. Hänet on tunnistettu ja asiasta on ilmoitettu omaisille. Poliisin mukaan hän on ruotsalainen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.