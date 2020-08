Olitko näissä ravintoloissa viime viikonloppuna Oulussa? Tarkkaile vointiasi koronatartunnan varalta

Oulun kahdessa ravintolassa ilmennyt koronavirustartunnan riski on vähäinen eikä muilla asiakkailla tai henkilökunnalla ole tarvetta jäädä karanteeniin.

Kahdessa oululaisravintolassa on käynyt koronavirustartunnan saanut asiakas.

Oulussa on todettu koronavirustartunta henkilöllä, joka on vieraillut S-ryhmän ravintoloissa Grill it! ja Amarillo viime viikonloppuna.

Koronatartunta todettiin 16.8. otetussa näytteessä. Ravintolan asiakkaan lähikontaktit on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Koronatartunnan saanut liikkui ravintoloissa perjantain 14.8. klo 18.00 ja lauantain 15.8. klo 02.00 välillä.

Samaan aikana näissä ravintoloissa vierailleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan mahdollisia koronavirusinfektioon sopivia oireita. Oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, nuha, lihaskivut ja mukana voi olla vatsaoireita, pahoinvointia tai ripuli. Jos oireita ilmenee, niin on syytä hakeutua välittömästi näytteenottoon.

Tartunnan riski on vähäinen eikä muilla asiakkailla tai henkilökunnalla ole tarvetta jäädä karanteeniin.

Oulun kaupungin tartuntatautiviranomaiset haluavat muistuttaa, että jos ilmenee lieviäkään hengitystieinfektio-oireita, niin pitää jäädä kotiin sairastamaan ja hakeutua koronanäytteenottoon.