Oulussa järjestetään Kuuska soi -festivaali lauantaina. Kuusisaareen otetaan 7 000 juhlijaa.

Torniolainen tapahtumajärjestäjä Eventworks yritti viimeiseen asti järjestää Twin City Festival -tapahtuman länsirajan tuntumassa ensi viikonvaihteessa. Festari kuitenkin peruttiin, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila suositteli sitä kirjeessään.

– Taskilalta saamassamme sähköpostissa saimme tietää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lopullisen kielteisen kannan. Tilanne perusteltiin muun muassa Tornio-Haaparannan kaksoiskaupunkiin perustuen. Ihmiset eivät Taskilan mukaan malttaisi olla tulematta juhlimaan Ruotsista ja vaara viruksen leviämiseen olisi siksi suuri, Eventworksin yrittäjä Markku Köngäs kertoo.

Aluehallintovirasto ei kieltänyt tapahtuman järjestämistä.

Festivaaleille oli varattu esiintymään muun muassa Irina, Ellinoora, Arttu Wiskari, Teflon Brothers sekä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Oulussa sen sijaan järjestetään lauantaina Kuuska soi -festivaali. Toimitusjohtaja Riki Huhtala RH-Entertainment Oy:stä sanoo, että järjestelyissä on tehty kovasti ylimääräistä työtä tartuntatilanteen takia.

– Pääasia on, että 45 000 neliön alueelle otetaan noin 7 000 ihmistä. Väljyyttä on, ja kaikille on tarjolla pöytä ja istumapaikka. Desinfiointitiimi pyyhkii pintoja koko ajan, opastein ja kuulutuksin ohjeistetaan yleisöä turvaväleistä ja lavan eteen on tehty erityisjärjestelyjä innokkaimpia festarivieraita varten, hän luettelee Kuusisaaren varautumisjärjestelyitä.

Huhtalan mukaan Pohjois-Pohjanmaan tartuntatilanne on ollut rauhallinen eikä pari viikkoa sitten järjestetty Varjofestivaali lisännyt tautitapauksia.

– Kyseessä on kuitenkin ulkoilmatapahtuma. Suosittelemme kasvomaskien käyttöä ja festarialueellakin on niitä myynnissä, hän huomauttaa.

Twin City Festivaalien tapahtumapaikka on aivan länsirajalla, matkaa Ruotsin puolelle on vain muutamia kymmeniä metrejä. Tartuntatautilääkäreiden mielestä festivaalipäivän loputtua ihmisten ohjaaminen turvallisesti pois kaupungista ilman kontakteja olisi käytännössä mahdotonta.

Könkään mukaan päätös tapahtuman perumisesta on raskas. Taloudelliset tappiot nousevat suuriksi, sillä festarin rakentaminen oli jo loppuvaiheessa.

– Meillä oli koko festivaalialue ja infra 80-prosenttisesti rakennettuna ja vain viimeistelyjä vailla. Kaikki tarpeellinen oli valmiina rekoissa. Rahalliset tappiot nousevat suuriksi, Köngäs harmittelee.

Lappilaiselle tapahtumajärjestäjälle vuosi on ollut muutenkin raskas. Kesäkuukausien aikana oli tarkoituksena rakentaa 80 tapahtumaa, mutta koronaviruspandemian takia tapahtumia kertyi vain viisi.

– Liikevaihtoa on lähtenyt 97 prosenttia, euroissa se on noin kolme miljoonaa. Taloudellista tappiota on tullut hiihtolomaviikosta lähtien, Köngäs summaa.

Twin City Festival järjestetään Könkään mukaan ensi kesänä ja kaikki tämänvuotiset liput voi käyttää vuoden kuluttua sellaisenaan.

Eventworks on torniolainen perheyritys, joka toimittaa esitystekniikkaa ja henkilökuntaa toisten tapahtumiin. Yrityksen ainoa oma festari on ollut vuosittain Kemissä järjestettävä Satama Open Air. Sitäkään ei tänä vuonna koronatilanteen vuoksi järjestetä.