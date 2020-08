Oululainen ravintola muutti nimekseen Covid-19 Bar – Yrittäjä: ”Emme tarkoita mitään pahaa”

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt baarin nimen.

Oulun keskustassa liikkuvat ovat viime aikoina hieraisseet silmiään Asemakadulla. Yöllisen kulkijan silmiin osuu hyvin ajankohtainen mainos. Rautatieaseman lähistöllä sijaitsevan ravintolan valomainoksessa välkkyvät sanat Covid-19 Bar.

Covid-19 tarkoittaa uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Nimi tulee, sanoista corona, virus, disease.

Aikaisemmin Asemakatu 4:ssä sijaitsi olut- ja drinkkibaari 88 Bar. Se on perustettu vuonna 2016. Omistajat Phithat ja Annaliza kertovat, että Covid-19 laitettiin ehdolle Patentti- ja rekisterihallitukseen kahden muun nimen ohella.

– Ja sitten sieltä tuli hyväksyntä tälle virusnimelle, eikö ole hullua! Kukaan ei kai ole tällaista nimeä vielä ottanut käyttöön. Yritimme keksiä erikoista nimeä. Kaksi muuta nimiehdokasta olivat Corona 88 ja Hotbar 96, mutta Covid-19 hyväksyttiin, Annaliza ihmettelee.

Yrittäjät toivovat, ettei nimi pelota asiakkaita. Phithat on Thaimaasta ja Annaliza Filippiineiltä, joten molemmat tietävät, ettei koronaviruksen kanssa ole leikkimistä.

– Baarin nimi muistuttaa, että millaista elämää me elämme vuonna 2020. Emme tarkoita mitään pahaa. Maailma on ulkona välillä hankala, mutta sisällä baarissa on mukavaa ja lämmintä. Muistamme turvavälit, hygienian ja elämme turvallisesti, hän huomauttaa.

Baarin nimeäminen viruksen mukaan ei ole ensimmäinen huomiota herättänyt ristiminen yrittäjien osalta. Kun ulkomaalainen journalisti huomasi Oulussa käydessään baarin, jonka nimessä on luku 88, siitä syntyi ikävää huomiota.

Numero 88 linkitetään usein Adolf Hitlerin käyttämään tervehdykseen, jossa yhdistyvät aakkosten kahdeksannet kirjaimet HH.

– Ei meillä ollut mitään tietoa sellaisesta, kun olemme molemmat aasialaisia. 88 on meille molemmille onnenluku. Oli ikävää, että sillä yritettiin pilata meidän mainettamme, Annaliza toteaa.