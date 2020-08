Kauko pääsi ensimmäisenä sisään uudistettuun kauppahalliin Oulussa: ”Jännittää aivan jumalattomasti!”

Oulun kauppatorin hotellimonttu täyttyy ensi vuonna, lupaa rakennuttaja MGP Services Oy.

Oulun kauppahallin ovelle alkoi muodostua jonoa torstaiaamuna kello 9.30. Kaksi vuotta suljettuna olleen hallin avaamista on odotettu hartaasti. Kun virastomestari Raimo Aspegren avasi komeat tammiovet kello 10, sisään pääsi ensimmäisenä Kauko Määttä.

– Aivan jumalattomasti on jännittänyt, että millainen tästä on tullut. Olen käynyt kauppahallista 1970-luvulta lähtien. Se on tärkeä paikka kaupunkilaisille, Määttä pohti hetkeä ennen avajaisia.

Uudistetun kauppahallin kierroksen jälkeen mies oli tyytyväinen näkemäänsä.

– Tuntuu puhtaalta, hyvä ilma ja siistit paikat. Remontti kannatti, Määttä totesi tutustumiskäynnin jälkeen.

Halliin päästettiin koronavirustilanteen takia sisään 166 ihmistä yhtä aikaa. Osa tulijoista muisti ottaa käsidesiä automaatista, osa oli varustautunut kasvomaskein.

Kauppahallin avajaisiin jonotettiin torstaiaamuna Oulussa.

Myös hallin kauppiaat hyrisivät tyytyväisinä. 39 vuotta matkamuistoja, lahjoja ja käsitöitä myyneet Vassuskan yrittäjät Maire ja Heimo Laukkanen palaavat takaisin tutulle kauppapaikalle. Parin vuoden tauko on kulunut torikauppaa tehden, messuilla ja verkkokaupan parissa.

– Jännitti niin, ettei viime yönä ole paljoa nukuttu. Halli on nyt kaunis ja ihana, tulimme hyvillä mielin takaisin, Maire Laukkanen purki tuntojaan.

Kauppias Arto Kylmänen esittelee ylpeästi tiskissä olevaa rössypalaa.

– Pitkä odotus on nyt ohi ja päästään taas tekemään kauppaa vuosia eteenpäin. Hyvä mieli, ja lattiakin on suorassa, kauppias toteaa ja tiskin takana olevat työntekijät nyökkäilevät mukana.

Maire ja Heimo Laukkanen ovat myyneet lahjatavaroita, matkamuistoja ja käsitöitä kauppahallissa kohta neljä vuosikymmentä.

Kauppahallin 13 myymäläpaikasta vain yksi on vielä ilman vuokralaista. Avajaisten aikaan hallin keskiosa oli tyhjillään, kun kempeleläinen Kolme Tähteä muutti nopeassa tahdissa kahvila-ravintolansa toiseen paikkaan.

– Viimeiseen asti ollaan tehty töitä, että saadaan tilat avattua. Jännitystä on ilmassa, yrittäjä Leena Tähti kommentoi.

Kauppahallin kahvilan yrittäjä Ahti Häyrynen odottaa jännittyneenä asiakkaiden pääsyä tiloihin. Kauppatorilla myös Kahvila-Makasiinia pyörittävä yrittäjä odottaa alueen virkistymistä, kunhan yritysten väliin jäävä hotellimonttu saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kauppias Arto Kylmänen myy oululaisille tuttua rössyä eli veripaltttua.

– Olen naureskellut, että monttu on valmiina, siihen voisi rakentaa vaikka maauimalan, Häyrynen ottaa huumorin avuksi torihotellihanketta kommentoidessaan.

Kauppatorin hotellihanke on näyttänyt hiljaiselta keväästä lähtien, mutta rakennuttajan edustajan mukaan työt ovat silti jatkuneet koko ajan.

Kauppahallissa on 13 myyntipaikkaa.

– Työt kohteessa on toteutettu pienemmillä resursseilla uudelleen järjestäytymisen aikana. Elokuussa jatkamme rakentamista suunnitelmien mukaisesti. Rakennustöiden työvaiheaikataulu tarkentuu elokuun aikana. Rakennuskokonaisuus valmistuu vuoden 2021 aikana, lupaa MGP Services Oy:n ja Kiinteistö Oy Oulun Torihotellin hallituksen puheenjohtaja Tarja Hallikainen Oulun kaupungille lähettämässään selvityksessä.

Sveitsin Bächistä lähetetyn kirjeen mukaan hotellin rakennuslupa on edelleen voimassa ja Hallikainen toivoo, että kaupunki toimisi tulevaisuudessa viranomaislupien osalta nopeasti, jottei kohteen valmistuminen viivästy.

Torihotellin lisäksi kauppatorille aletaan rakentaa Allas Sea Poolia. Merikylpylän oli tarkoitus olla valmiina vuonna 2021, mutta koronavirustilanne on viivästyttänyt rakentamista.