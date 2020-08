Himomarjastaja-Aimo on kerännyt vanhuksille yli 1­800 ämpäriä marjoja – nyt hänellä on haaste kaikille suomalaisille

Presidentti Sauli Niinistö kohtasi puolukkamiehen Linnan juhlissa.

Raahelainen Aimo Karppinen on taas vauhdissa pohjoisen metsissä. Himomarjastaja on poiminut viimeisen 18 vuoden aikana yli 1 800 ämpäriä marjoja vanhuksille. Nyt hän haastaa mukaan kaikki suomalaiset.

– Haastan ihmiset poimimaan marjoja tai vaikkapa omenoita vanhuksille. Nyt on tulossa hyvä marja- ja omenasato. On tärkeää, jos meistä jokainen auttaisi edes pienellä määrällä. Haasteen saavat myös erilaiset yhdistykset. Metsässä on hyvä olla ja se rauhoittaa mieltä. Vanhukset kaipaavat marjoja ja vitamiineja. Marjojen poiminta tuottaa hyvää mieltä, niin vanhukselle kuin poimijalle, Karppinen huomauttaa.

Puhdistetut marjat hän pyytää toimittamaan suoraan hoiva- tai hoitolaitoksien keittiöihin. Jos ämpärillinen on liian iso tavoite, niin rasiallisen marjoja voi viedä vaikka naapurin ikäihmiselle.

Raahelaismarjastaja on lahjoittanut poimimansa marjat vanhusten palvelukeskuksiin. Marjat hän on puhdistanut aina valmiiksi, koska palvelukeskuksissa niitä ei ehditä perkaamaan.

Raahelainen Aimo Karppinen jatkaa marjojen poimimista hyväntekeväisyyteen ja haastaa muutkin mukaan mukavaan metsäretkeilyyn.

Suomen täyttäessä 100 vuotta, Aimo päätti poimia Suomen juhlavuoden kunniaksi 100 ämpäriä puolukoita vanhuksille. Poimimisvauhti oli niin hurja, että puolukoita kertyi lopulta 160 ämpäriä.

Aimo aloittaa omat marjastusretkensä aamulla kuuden jälkeen, kun hyttyset eivät ole vielä heränneet.

– On ilo aloittaa päivä aamukasteisella metsäretkellä kuunnellen linnunlaulua. Myös illalla on hyvä olla rauhoittavassa metsässä, hän sanoo.

Hyväntekijä-Aimon tekemä työ on huomioitu myös presidentinkansliassa, sillä Aimo sai viime vuonna kutsun Linnan juhliin. Presidentti Sauli Niinistö kertoi juhlien yhdeksi mieleenpainuvammaksi tapaamiseksi ”Puolukkamannen från Raahe”.

Aimon tukijoukkoihin voi liittyä tiedottamalla ja jakamalla haastetta kaikissa kanavissa tägien kera: #puolukkamannen #puolukkahaaste2020 sekä halutessasi #puolukkahaaste2020 ja nimesi, yrityksesi tai yhteisösi nimi esimerkiksi #puolukkahaaste2020sievishop

Haasteen tukijoukkoihin kuuluvat tällä hetkellä Satokausikalenteri, Sievishop, Utua ja Langin Kauppahuone.

Aimo Karppisen marjastusurakkaa ja elämää voi seurata somesta. Hänelle on avattu omat Puolukkamannen Aimo Karppinen Facebook- ja Instagram-sivustot.