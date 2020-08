Uusi karanteenilinjaus lopettaisi työmatkaliikenteen länsirajalla kokonaan.

Tornionlaaksossa jatkuu epätietoisuus siitä miten Ruotsista tulevien karanteenia aiotaan soveltaa hallituksen maanantaina antamien uusien linjausten mukaisesti.

Rajan ylitti Tornion rajanylityspaikalla heinäkuussa parhaimmillaan yli 22 000 henkilöä vuorokaudessa. Länsi-Suomen merivartioston kokoamien tilastojen mukaan kokonaisliikenteestä noin 80 prosenttia on Suomen ja 20 prosenttia Ruotsin kansalaisia. Työmatkaliikenteen osuus on arviolta noin 30 prosenttia kokonaisliikenteestä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) väläytti Ylen haastattelussa maanantaina mahdollisuutta tehdä Tornionlaaksossa alueellinen poikkeuspäätös. Se tarkoittaisi vapaata kulkuoikeutta paikallisille ihmisille asuinpaikan perusteella.

Haaviston mukaan sisäministeriössä selvitetään alueellisten päätösten laillisuuspohjaa. Valtioneuvosto tiedotti kuitenkin jo 6. elokuuta, että rajoitusten purkamisen alueellista mallia on selvitelty, mutta selvitys ei johda toimenpiteisiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että riskimaista Suomeen matkustavat tullaan määräämään jatkossa karanteeniin koronavirustilanteen vuoksi. Ruotsi kuuluu näihin riskimaihin.

Uuden linjauksen mukaan karanteenin rikkojat syyllistyvät tartuntatautilain mukaiseen terveydensuojelurikkomukseen. Rangaistus on nykyisen lainsäädännön mukaan enintään kolme kuukautta vankeutta tai sakkoa. Karanteenista määrätään tartuntatautilain 60. pykälässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen mainitsi tilaisuudessa, että karanteenia sovelletaan myös Ruotsista tulevien laivamatkustajien osalta.

Länsirajan valvonnasta tai karanteenista tiedotustilaisuudessa ei puhuttu mitään.

IS kysyi asiaa ulko-, sosiaali- ja terveys- sekä sisäministeriöstä tiistaina. Sisäministeriön vastaus oli lyhyt:

– STM on eilen linjannut uusista karanteeni- ja testauskäytännöistä. Valmistelu näiden soveltamiseksi eri rajanylityspaikoilla on aloitettu ja käytännöistä tullaan tiedottamaan lähipäivinä, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Pimiä.

Länsirajan valvontaa koskevia kysymyksiä palloteltiin tiistaina ministeriöstä toiseen. Sisäministeriöstä pyydettiin ottamaan yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön. Ulkoministeriöstä puolestaan pyydettiin lähettämään kysymykset sisäministeriöön. Sisäministeriöstä kysymykset käännettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Koronavirustilanne on länsirajan alueella rauhoittunut toukokuun kriisitilanteesta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, joka vastaa myös sairaanhoitopiirin tartuntataudeista, pitää säädösten kiristämistä silti perusteltuna.

– Mikäli yleinen tartuntatautilain mukainen karanteeni astuu voimaan kaikille maarajan ylittäjille on se varmasti riittävä keino estämään epidemian tuloa Ruotsin rajan yli, hän arvioi.

Ruotsissa uusien koronatapausten lukumäärä kahden viimeisen viikon aikana väestössä on luokkaa 30/100 000 asukasta. Norrbottenissa luku on 15/100 000. Suomen hallituksen asettama riskiraja on 8/100 000.

Länsi-Pohjassa ei ole todettu heinäkuussa uusia tartuntoja. Viikolla 32 todettiin neljä uutta tapausta. Taskilan mukaan ne olivat hyvin rajatussa ympäristössä eikä laajemman epidemian pelkoa ole.

– Epidemian estämisen kannalta virustilanteen ero on merkittävä ja Ruotsi lasketaan tällä hetkellä riskimaaksi taudin suhteen. Tilanne on onneksi kehittymässä suotuisaan suuntaan etenkin Pohjois-Ruotsissa. Tätä taustaa vasten säädösten kiristäminen on perusteltua, etenkin kun on viitettä siitä, että suosituksia riskimaihin matkustamisesta luopumista ja paluun jälkeistä omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia ei ole riittävän hyvin noudatettu, hän perustelee.

Rajavalvonta on Tornionlaaksossa asuville uusia ja hankala asia. Taskila arvioi, että vuosi on ollut hyvin vaikea paikallisille.

– Turhaa matkustamista ja kulkemista länsirajan yli tulee kuitenkin edelleen välttää. Tämä poikkeustilanne on tilapäinen ja sen kestoarvio on kuukausissa. Uskon, että omilla toimillamme voimme itse vaikuttaa siihen tuleeko meille kevään kaltainen epidemia-aalto, johon ihmisiä kuolee, tai kuinka suuriin ja tiukkoihin rajoituksiin joudumme sopeutumaan päivittäisessä arjessamme.