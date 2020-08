Kuva: Kallen, 25, syöttiin tarttui todellinen jättisaalis, joka vei noin 50 metriä siimaa – ”Kuulemma aika harvinaisia ne ovat”

Tuntien odottelu joenrannassa palkittiin, kun aamuyöstä kalastajan syötin söi astetta raskaampi saalis.

Oululainen Kalle Vehkaperä, 25, oli torstain ja perjantain välisenä yönä kalastamassa Oulun Merijalinrannassa, kun koukkuun tarttui hänen elämänsä suurin saalis. Vehkaperä ehti kalastaa neljä–viisi tuntia saamatta kalan kalaa, kun jättimäinen 16,9 kilon painoinen lohi söi syötin kahden jälkeen aamuyöllä. Painon lisäksi kalalla oli mittaa 115 senttiä.

– Se on isoin saamani kala koskaan. Täytyy sanoa, että on kyllä erikoista, että asun Lipporannassa ja sattui tulemaan siitä ihan kodin vierestä se kaikkein suurin saalis. On kuitenkin tullut reissattua ja kalastettua myös Norjan puolella, Vehkaperä pohdiskelee.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että ennätykselliset saaliit ovat saaneet kalastajat ryntäämään Oulun keskustan tuntumaan Hartaanselälle. Muikeat lohisaaliit ovat houkutelleet paikalle väkeä myös muualta Suomesta.

Vehkaperän mukaan paikalla oli samana yönä muitakin kalastajia. Tuntien odottelun jälkeen mies huomasi, että siiman päähän oli tarttunut kala. Kalan väsytyksen aikana hän ymmärsi, että koukussa oli tällä kertaa tavallista raskaampi otus.

– Se teki muutamat pitkät syöksyt alkuun, mutta kun se oli vähän aikaa riehunut, se tuli kohtuullisen helposti rantaan. Olisiko se vienyt noin 50 metriä siimaa. Rannassa kuulin juttua, että se voi hyvinkin olla tämän kauden suurin Oulunjoesta saatu lohi. Kuulemma aika harvinaisia ne ovat.

Vehkaperä on kalastanut pikkupojasta asti. Sukuun kuuluu ammattikalastajia, mutta hänelle kalastus on ollut vain vapaa-ajan harrastus. Ennätyssaaliin hän sai perholla, jota heitetään puntilla.

Lohesta sai noin kymmenkunta kiloa filettä, hän kertoo.

– Varmaan pitää tulevat ruoat tehdä niin, että sulattelen pakkasesta tuota isompaa kalaa. Se saattaa olla sitkeän makuinen, mutta kaipa se syötyä tulee. Laitoin sen vakuumiin ja pakkaseen. Kaikki hyödynnetään.

Vehkaperä antaa kalavinkiksi muille, että yöllä kalastaessa kannattaa ottaa mukaan otsalamppu. Isomman kalan väsytyksessä siimatilavuus pitää olla kelassa riittävä. Kalaa ei tule repiä ylös.

– Se rikkoo jotakin, jos alat pakottamaan tuon kokoista kalaa ylös. Koukku oikeaa, siimat menee poikki tai kalan leuka pettää.