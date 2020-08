Korona näkyy myös Suomen ainoalla epävirallisella rajanylityspaikalla – Tornion golfaajia valvoo rajavartiosto

Tornion golfkentällä pelataan Rajavartiolaitoksen valvonnassa.

Länsirajan liikenne soljuu tasaisesti ja melkein tauotta Ruotsista Suomeen Tornion rajanylityspaikalla. Valtaosa tulevista autoista on rekisteröity Ruotsiin, mutta kuskina on Suomen kansalainen.

Rajavartijat pysäyttävät kaikki henkilöautot. Auton matkustajilta tarkistetaan henkilöpaperit. Ruotsin kansalaisilta kysytään syytä Suomeen tulemiseen.

Kuorma-autot ja rekat saavat jatkaa matkaansa pysähtymättä. Rajavartijat ovat suojautuneet tarkastusten aikana käsineillä, mutta hengityssuojia heillä ei ole.

Rajavalvontaa Tornion ja Ruotsin rajalla, tarkastuksessa ruotsista tulevaa liikennettä.

IS kävi Tornion rajanylityspaikalla perjantaina puolenpäivän aikaan.

Valkoinen henkilöauto pysähtyy rajalle. Kuskina oleva ikämies avaa ikkunan ja työntää henkilökorttinsa rajavalvojalle, joka pyytää miestä riisumaan silmälasit tunnistamista varten.

– Ei ole ennen tarvinnut ottaa laseja pois. Johan tämä on mennyt nuukaksi, melkeinpä pottuilun puolelle, kuski hermostuu.

Lyhyen neuvottelun jälkeen mies pääsee jatkamaan matkaansa.

Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan Tornion rajanylityspaikalla rajan ylitti heinäkuussa noin 520 000 henkilöä.

– Päiväkohtainen vaihtelu on suurta, vaihteluväli on noin 8000–22 000 henkilöä päivässä. Sunnuntai on yleensä aina hiljaisin päivä rajalla. Luvuissa ovat mukana sekä maahan saapuvat että maasta lähtevät henkilöt, selvittää komentajakapteeni Valtteri Viitala Länsi-Suomen Merivartiostosta.

Kullervo Nivala.

Kevyen liikenteen kulkuväylältä Suomen puolelle astelee torniolainen Kullervo Nivala iloisesti passia heilutellen. Hän kertoo käyvänsä Haaparannan puolella joka päivä.

– Mulla on siellä kämppä, vaikka asunkin Tornion puolella. Rajan ylitys on sujunut aina hyvin, ei mitään ongelmia. Ei minulta ole kysytty rajan ylittämisen syytä kertaakaan. Rajavartijat ovat oikein kohteliaita ja asiallisia, hän kiittelee.

Nivalan mielestä rajavalvonta saa olla tavallista tiukempaa koronaviruksen takia.

– Ei minua haittaa tällaiset käytännöt, kun tautia on liikkeellä, hän toteaa.

Rajavalvoja Santeri Kostiainen.

Tornion kolmannella rajanylityspaikalla Krannikadulla liikennettä valvova nuorempi rajavartija Santeri Kostiainen on huomannut, että valvonnan kiristyminen on ollut helppo asia nuorille, mutta keski-ikäisille ja senioreille asia on ollut vaikeampaa.

– Ikäihmiset ovat tottuneet rajattomaan alueeseen pitkään, joten valvonta on heille uutta ja outoa. Kokonaisuutena ajatellen kaikki on sujunut hyvin ja ihmiset ovat olleet pääsääntöisesti yhteistyöhaluisia, hän arvioi.

Suomesta Ruotsiin saa kulkea vapaasti, mutta Ruotsista Suomeen tulevat pysäytetään. Suomalaiset saavat jatkaa matkaansa, mutta ruotsalaisilta kysytään rajan ylityksen syytä.

– Suurimmalla osalla tulijoista syynä on Suomen puolella sijaitseva kiinteistö tai sukulaiset. Monella on kiinteistötodistus mukanaan, joiltakin olemme kysyneet kiinteistön osoitetta. On myös ihmisiä, joille vapaa rajan ylitys on periaatekysymys, ja he ovat tuoneet sen esille, toukokuusta asti Torniossa työskennellyt eteläkarjalainen rajavalvoja kertoo.

Tornion Golf Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ryhänen.

Torniossa on myös yksi epävirallinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee golfkentän tuntumassa Näränperällä. Näräntien ylityspaikka on suljettu puomeilla ja rajan tuntumassa on Rajavartiolaitoksen auto.

Tornion Golf Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ryhänen on jo tottunut koronaviruksen mukanaan tuomiin rajoituksiin kahden valtakunnan rajalla sijaitsevalla kentällä.

Golfaajat kulkevat rajan yli Ruotsin ja Suomen puolella. Raja on ylitettävä neljä kertaa.

– Golfkenttä on ainoa epävirallinen rajanylityspaikka Suomessa. Koronan takia non stop-pelaaminen ei ole onnistunut tänä kesänä. Pelaajien pitää ilmoittautua klo 18:aan mennessä seuraavan päivän peliajoille. Me lähetämme pelaajalistat Rajavartiolaitokselle. Jos nimi ei ole listassa, ei pääse pelaamaan, Ryhänen valottaa viheriölle pääsyn ehtoja.

Pelirajoitukset ovat näkyneet pienen golfkentän taloudessa. Eteläsuomalaiset ja ruotsalaiset pelaajat eivät ole käyneet Torniossa kesän aikana.

– Poikkeuksena ovat vain haaparantalaiset pelaajat, jotka ovat paikallisen golfseuran jäseniä. He pääsevät pelaamaan.

Golfkentällä hole in onen teki Esa Palsi.

IS:n tavoittamat haaparantalaispelaajat kiersivät kentän tavalliseen tapaan. Monika Rasimus ja Hasse Dahlbäck saivat todistaa pelikaverinsa Esa Palsin hole in onea väylällä 6.

Kyseessä on maailman pisin holari, sillä pallo lyödään Ruotsin puolelta Suomeen, jossa se sujahtaa reikään tuntia myöhemmin aikaeron takia.

– Jo oli aikakin tehdä hole in one. 30 vuotta olen harrastanut golfia enkä ole koskaan ennen saanut holaria. Pallo osui tankoon, josta se sujahti reikään. En edes tajunnut, että niin pääsi käymään, onnellinen pelaaja hehkutti pelikierroksen jälkeen.