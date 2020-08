Kalastajien välit kuumenivat Oulussa – taustalla jokivarren ennätyssaaliit

200 metrin alueella on parhaimmillaan 70–80 kalastajaa. Venemiesten ja rannalta heittäjien välit ovat kiristyneet välillä äärimmilleen.

Ennätykselliset saaliit ovat saaneet kalastajat ryntäämään Oulun keskustan tuntumaan Hartaanselälle. Tuiran kaupunginosassa sijaitseva jokivarsi on iltakymmenen aikaan mustanaan lohestajia.

Oululainen Juho Katajala on käynyt Oulujoen suistossa kalastamassa useita kertoja viikossa. Saalistakin on tullut kiitettävästi. Kun IS kävi paikalla torstai-iltana, Katajala esitteli ylpeänä rannalla roikkuvaa, juuri pyydystettyä 11 kilon lohta.

– Jos vaimo päästäisi, niin olisin täällä joka ilta. Nyt olen käynyt ehkä joka toinen ilta. Täällä on mahtava fiilis, hyvä henki ja olen saanut paljon uusia kavereita. Näin hieno paikka ja vain 15 kilometrin päässä kotona. Parasta vapaa-aikaa, ehdottomasti, tyytyväinen kalastaja kehuu.

Muutaman metrin päässä Katajalasta rannalle vetää kahdeksan kilon vonkaletta Indonesiasta Ouluun muuttanut Ari. Hänkin käy kalastamassa Hartaanselällä melkein joka päivä.

– Kokkaan tästä lohikeittoa ja uunilohta. Osan savustan. Tämä on tosi hyvä paikka kalastaa, Ari toteaa.

Indonesiasta Ouluun muuttanut Ari pyydysti kahdeksankiloisen lohen. Se saatiin rantaan Mikko Bomströmin avustamana. Takana Kim Ahonen.

Kesän aikana saaliit ovat olleet runsaita. Lohet hyppelevät näkyvästi vedessä ja onpa jollekin hypännyt 7 kilon vonkale suoraan soutuveneeseen.

Kalastusruuhkassa ei ole vältytty ongelmilta. Tunteet ovat olleet kuumina ja sääntöjä rikkoneita kalastajia on varoiteltu kovaäänisesti. Vastakkain ovat erityisesti rannalta heittäjät ja venemiehet.

Punttimieheksi tunnustautuva Kim Ahonen myöntää, että alkukesän aikana kaikki eivät noudattaneet Hartaanselän kalastussääntöjä. Kesän edetessä ongelmista on päästy.

– Muualta tulleet eivät osanneet etsiä sääntöjä netistä. Lupaehdot ja säännöt eivät olleet selvillä. Osa myös kalasti lohia ihan vääränlaisilla vehkeillä. Muut kalastajat neuvoivat heitä ja nyt ovat asiat kunnossa, Ahonen sanoo.

Hänen mukaansa tilannetta helpottaisivat opastustaulut rannassa. Ja koska kalastamassa on nähty maahanmuuttajia ja turisteja, opasteet pitäisi saada useilla kielillä. Bajamajojakin paikalle kaivataan, lähimmät ovat nyt joen toisella rannalla.

– Lohisaaliit ovat houkutelleet tänne väkeä muualta Suomesta. Olen jutellut Seinäjoelta ja Virosta tänne tulleitten kalastajien kanssa, Ahonen kertoo.

Kim Ahosen mukaan kalastussäännöt ja lupaehdot olivat muualta tulleilla hukassa vielä alkukesän aikana. Kesän mittaan ongelmista on päästy eroon.

Hartaanselän kalastusta valvova Oulun seudun perhokalastajien puheenjohtaja Jari Moilanen sanoo, että jokivarressa on ollut kesän aikana hyvä kalastusfiilis, mutta lieveilmiöitäkin on havaittu.

– Jotkut ovat nauttineet liikaa olutta iltasella ja käytös on ollut häiritsevää. Siitä on tullut sanomista. Kalastusluvat ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa. Yleiset kalastussäännöt muistetaan, ja siinä auttaa kalastajien keskinäinen kontrolli, hän huomauttaa.

Moilanen on huomannut, että rannalta heittäjien ja veneellä liikkujien välillä on ollut ongelmia. Teräspuntteja on heitelty joen keskilinjan yli, vaikka säännöissä se on kiellettyä.

– Veneillä on etuajo-oikeus ja siitä syntyy skismaa, koska puntinheittäjät ovat alueella enemmistönä. Teräspuntti painaa jopa 130 grammaa, siinä on riski, että soutaja joutuu sairaalaan paikattavaksi, jos puntti osuu päähän, hän arvioi.

Perhokalastusta harrastava Moilanen muuttaisi Hartaanselän kalastussääntöjä ongelmien poistamiseksi. Hän kannattaa Vantaan Vanhankaupunginkoskella käytössä olevaa järjestelmää.

– Siellä on annettu vuoropäivät puntinheittäjille sekä perhokalastajille ja veneilijöille. Silloin punttia saisi heittää vapaasti. Se lisäisi perhokalastajien määrää ja Oulun maine hyvänä ja urbaanina kalastuspaikkana toisi lisää kalastusturisteja paikalle, Moilanen pohtii.

Lohikuumeen ollessa huipussaan Hartaanselän rannoilla oli 70-80 kalastajaa vieri vieressä.

Lohta on saatu tänä kesänä entistä enemmän Oulujokisuistosta ja puheet hyvistä saliista ovat saanet paikalle kalastajia Etelä-Suomesta asti.

Metsätalousinsinööri Antti Käpylä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista arvelee, että muuttunut istutuskäytäntö saattaa olla syynä saalismäärän kasvuun.

– Aiemmin pääosa lohista istutettiin merialueelle. Käytäntö on muuttunut 4 vuotta sitten mikä on näkynyt myös Merikosken kalatien lisääntyneissä lohimäärissä, Käpylä selvittää.

Lohien istutusmäärä vaihtelee vaihdellut vuosittain 200 000 ja 300 000 kappaleen välillä. Merikosken velvoite on 26 000 kappaletta.

– Ne istutetaan Toppilansalmeen merialueelle. Loput vapautetaan Muhoksen Montasta eli Merikosken voimalaitoksen yläpuolelta Montan kalanviljelylaitoksen vapautusaltaasta, Käpylä kertoo.

Oulun edustan merialueelle ja Oulujokeen on istutettu tänä vuonna 200 000 merilohen kaksivuotiasta poikasta.

Kalastusta valvovat kesän aikana vapaaehtoiset kalastuksenvalvojat.

Oulun keskustan tuntuman kalastaminen kiinnostaa myös yleisöä. Osa asettuu paikalle eväiden kera seuraamaan illan saalismäärää.