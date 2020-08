Oulun kesän ensimmäiset festarit siirtyivät keskustasta Kuusisaareen – jokaisella juhlijalla 6 neliötä tilaa

Promoottori Roope Sulkalan mukaan Varjofestivaalia on järjestetty Kuusisaareen pikaisella aikataululla.

Suomen koronavirustilanne perui monet kesäfestarit. Oulussa tilanne ratkaistiin muuttamalla kaupunkifestari piknikhenkiseksi tapahtumaksi.

Oulun Kuusisaaren tapahtumapuistossa on keskiviikkona täysi touhu päällä. Bajamajat on tuotu puiden siimekseen, työkoneet kuljettavat aitaelementtejä ja esiintymislavan pystytys on käynnissä. Perjantaina ja lauantaina alueella juhlitaan Varjofestivaalia.

Promoottori Roope Sulkala Pro Piknik Festival Oy:stä sanoo, että tapahtuman järjestäminen aloitettiin heti kun yleisörajoituksien höllentämisestä tuli tieto kesäkuussa.

– Ensimmäiset tiedot olivat, että yli 500 henkilön tilaisuuksissa pitää järjestää erillisiä lohkoja yleisölle. Jokaiseen lohkoon piti järjestää omat palvelut, vessat ja henkilökunta. Se tuntui liian hankalalta, mutta kun sääntöjä lievennettiin, niin päätimme toteuttaa festarit, mutta siirsimme ne väljään paikkaan, Sulkala kertaa tilanteen kehittymistä.

Festarirakentajilla on ollut hiljainen kesä. Roope Ahmala ja Jaakko Heiskanen pystyttävät telttoja perjantaina avattaville Varjofestareille.

Alun perin Varjofestivaalien piti olla keskustan kaduilla, Valveen korttelissa. Kaupunkifestarit on nyt muunnettu piknikhenkiseksi tapahtumaksi. Sulkala toivoo, että juhlijat tulevat paikalle puistomeiningillä.

Koronaepidemian takia Kuusisaaren tapahtumapuistoon myydään 4 500 lippua molemmille festaripäiville. Normaaliaikana alueelle voi ottaa 20 000 juhlijaa.

– Jokaiselle vieraalle on noin kuusi neliötä tilaa. Lisäksi olemme huolehtineet runsaasti käsienpesupaikkoja ja käsidesiä paikalle. Alueella ei voi käyttää käteistä, vain kortit käyvät. Erityinen desinfiointiporukka kiertää siivoamassa paikkoja ja bajamajoja, Sulkala luettelee koronan aiheuttamia lisätoimia.

Varjofestareilla esiintyy parisenkymmentä artistia. Mukana on muun muassa juuri Vain elämää -ohjelman kuvauksista tullut Mariska, Vaalasta kotoisin olevat Maustetytöt, Olavi Uusivirta ja harvakseltaan keikkaileva 22-Pistepirkko.

Osalle heistä Oulun festivaali on kesän ensimmäinen. Sulkala arvioi, että meininki on sen mukaista.

– Artistit ovat olleet mielissään ja innoissaan, kun pääsevät taas keikalle yleisön eteen. Mitään riskejä he eivät halua ottaa, turvallisuus on kaikille tärkein asia.

Yleisön koronatietoisuus on tapahtumajärjestäjälle vielä arvoitus, mutta Sulkala arvelee, että ainakaan tiedon puute ei ole ongelmana.

– Me voimme tehdä järjestäjinä parhaamme asian eteen, mutta lopputuloksen määrittelevät asiakkaat. Heidän on pidettävä huolta hygieniasta ja turvaväleistä festarialueella, Sulkala pohtii.