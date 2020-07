Gordon Ramsay vieraili oululaisessa ravintolassa – ”Chef Ramsay kävi tarkastaan terassin”

Brittikokki Gordon Ramsay vieraili Ravintola Nallikarissa.

Julkkiskokki Gordon Ramsay on viettänyt viikonloppua Oulussa ja mies on bongattu viikonlopun aikana lauantaina paikallisessa Lapland Hotelsissa ja sunnuntaina kävelykatu Rotuaarilla.

Brittikokki on käynyt myös tutustumassa paikalliseen ravintolatarjontaa. Ravintola Nallikarin ravintoloitsija Antti Lindholm julkaisi Twitterissä sunnuntai-iltana kuvan, jossa Ramsay poseeraa ravintola Nallikarin terassilla.

– Chef Ramsay kävi tarkastaan terassin, Antti Lindholm kirjoittaa twiitissään.

Ravintola Nallikarista ei haluttu kommentoida tarkemmin Ramsayn vierailua.

Ramsayn matkan syy on on jäänyt hämärän peittoon. IS on tavoitellut Oulun ravintola- ja elokuvaihmisiä sekä Oulun kaupungin, Oulu 2026 -hankkeen ja Business Oulun edustajia, mutta kukaan heistä ei tiennyt, mitä Ramsay kaupungissa puuhailee.

Launtaina Ramsay nähtiin oululaisen Lapland Hotelsin ravintolassa. Yksi hotellin asukkaista sai Ramsayn kanssa yhteiskuvan. Hän kertoo huippukokin kehuneen hänelle hotellin rauhallisuutta. Onnekas hotellin asukas kertoo Ramsayn juoneen Napue gin tonicia hotellin loungessa ja jutelleen pitkään ravintolan kokin kanssa tyytyväisen oloisena.

Sunnuntaina 18-vuotias Elli Jokitulppo sai otettua Ramsayn kanssa selfien Oulun Rotuaarilla. Jokitulpon mukaan mies oli pitänyt matalaa profiilia ja poistunut seurueineen paikalta heti kuvan ottamisen jälkeen.