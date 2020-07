Lidl-sandaaleista tuli äärimmäisen kempeleläinen ilmiö – myytiin loppuun minuuteissa, muualla hiljaisempaa

Kempeleen Lidlissä rantasandaalit myytiin loppuun vain minuuteissa. Esimerkiksi Helsingissä kesäkengistä ei tullut Ilta-Sanomien havaintojen mukaan ihan samanlaista ilmiötä.

Päivittäistavarakauppa Lidl toi tänään myyntiin logollaan varustetut rantasandaalit. 7,99 euron sandaaleista näytti heti tulevan hyvin kempeleläinen ilmiö, sillä ne myytiin loppuun hetkessä Kempeleen Lidlissä.

Kempeleen Lidlistä kerrotaan, että että liike avattiin aamukahdeksalta. Ovet eivät ehtineet olla auki varttiakaan, ennen kun sandaalit olivat loppuunmyyty.

– Jonoa oli pihalla runsaasti. Ihmiset ryntäsivät saman tien hakemaan omansa. Viisi yli kahdeksan meillä oli enää parit kappaleet jäljellä hyllyssä, myymälästä kerrotaan.

Ilta-Sanomien kuvaajan Ville Honkosen mukaan muissa Oulun seudun Lidleissä sandaaleja riittää edelleen. Ruonakangas ei osaa sanoa, miksi juuri Kempeleellä sandaalit myytiin heti loppuun.

– Sitä mekin olemme tässä päivän ihmetelleet. Olen soittanut muihin myymälöihin, joista on kerrottu, että heillä on niitä jäljellä. He ovat olleet ihmeissään, että miten meillä on käynyt tämmöinen buumi heti aamusta, kun muualla on ollut suhteellisen rauhallista.

Ilta-Sanomien kuvaaja seuraili Lidl-sandaalien menekkiä aamulla helsinkiläisessä Lidlissä. Kovaa innostusta ei ollut aikaisin aamulla havaittavissa.

Ruonakangas uskoo sandaalien suosion johtuvan Lidlin huhtikuussa myyntiin tulleista lenkkareista.

– Veikkaan suosion johtuvan niistä lenkkareista. Kaikki ovat varmaan ajatelleet, että myös sandaalitkin menevät hujauksessa.

Lidlin väreissä loistavat lenkkitossut nousivat yllättäväksi someilmiöksi ja halutuksi tuotteeksi, kun Saksan Lidl ensin pilaili niiden kanssa aprillipäivänä 2019 ja sen jälkeen valmisti kenkiä asiakkaiden pyynnöstä rajatun erän.

– Lidl-sandaalit ovat jatkoa Lidl-lenkkareille, joiden suosio yllätti meidät kaikki, Lidl Suomen kampanjointiosaston päällikkö Meri Aalto kertoi IS:lle aiemmin.

– Sandaalit on kuitenkin päätetty ottaa myyntiin jo hyvissä ajoin ennen lenkkarihuumaa. Eli nämä Lidl-malliston tuotteet on suunniteltu ja päätetty toteuttaa kokonaisuutena, jotka otetaan myyntiin ripotellen ympäri vuotta.