Muhoksen ikivanhassa kirkossa syttyi tulipalo – sai alkunsa maalaustöistä

Muhoksen kirkossa oli tulipalo. Paikalle hälytettiin 13 pelastuslaitoksen yksikköä.

Muhoksen kirkko syttyi tuleen keskiviikkoaamulla.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello 10.07. Tulipalo sai alkunsa kirkon ulkopuolelta maalaustöiden yhteydessä, pelastuslaitos tiedottaa.

Hätäkeskus luokitteli tulipalon suureksi. Paikalla on 13 pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan IS:lle, että palo on saatu hallintaan ja sammutettua. Tämänhetkisten tietojen mukaan palo saatiin rajattua kirkon ulkopinnoille, eikä se tiettävästi edennyt sisäpuolelle. Pelastuslaitos tekee parhaillaan kuitenkin tarkistuksia.

Muhoksen seurakunnan verkkosivujen mukaan Muhoksen nykyinen kirkko on valmistunut viimeistään vuonna 1634. Se on paikkakunnan kolmas kirkko, sillä perimätiedon mukaan ensimmäinen kirkko oli Kirkkosaaressa ja toinen Kirkonniemellä nykyistä kirkkoa taempana.

Muhoksen kirkko on Suomen vanhin lähes laajentamattomana säilynyt puukirkko, joka on säännöllisessä, ympärivuotisessa käytössä, seurakunta kertoo. Tyyliltään se on suorakaiteen muotoinen pitkäkirkko, niin sanottu tukipilarikirkko, jonka rakentajana pidetään torninrakentaja-Hannua.