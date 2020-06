Naisen taskupuhelu tallensi Kalajoen surmatapahtumia: ”Nyt se kuukahti, tää on meidän eduksi”

Kolmekymppistä avioparia syytetään puolustuskyvyttömän naisen murhasta.

Kalajoen tammikuisesta henkirikoksesta syytetyn avioparin tekemiset tallentuivat surmailtana vahingossa sosiaalityöntekijän puhelinvastaajaan. Yli kahden minuutin puhelussa murhasta syytetyt keskustelevat tapahtumapaikalla.

Puhelun sisältöä analysoitiin Oulun käräjäoikeuden istunnossa keskiviikkona. Taskupuhelu on tallentunut surmailtana kello 22.26.

Vahinkopuhelu lähti sosiaalityöntekijän numeroon, sillä murhasta syytetty nainen oli aiemmin päivällä ollut häneen yhteydessä kahden pienen lapsensa huostaanottoasioissa.

Murhasta tai murhaan yllyttämisestä syytettynä olevan naisen puolustuksen mielestä puhelutallennetta ei voida käyttää oikeudessa todisteena, koska puhelimeen ei ole tapahtumahetkellä kohdistettu televalvontaa eli epäillyn puhelinta ei olisi laillisesti saatu kuunnella.

– Hän ei anna suostumusta puhelun eli luottamuksellisen viestin käyttämiseen todisteena. Mikäli puhelua käytetään todisteena vastoin hänen suostumustaan, johtaa se itsekriminointisuojan kiertämiseen. Tämän johdosta kirjallinen todiste tulee asettaa hyödyntämiskieltoon, totesi naisen asianajaja Hannu Kivijärvi.

Tallennetta kuunneltiin kuitenkin istunnossa. Parin minuutin tallennetta on suodatettu ja parannettu tutkintaa varten. Äänessä on enimmäkseen nainen, mies sanoo vain muutaman lauseen.

– Mitä me tehdään sille, se pitää tappaa. Se on sama puukottaa, laverrellut niin paljon paskaa. Mitä sä teet, en pysty kattoon. Meni taju, hengittääkö se? Tämä on murha, soitan XX (asunnossa aiemmin paikalla ollut mies), että se kuukahti, tää on meidän eduksi, nauhalta kuuluu.

Aluesyyttäjä Ville Rutasen mukaan nauhalta paljastuu, että nainen on teon aikaan täydessä ymmärryksessä ja hän puhuu tappamisesta.

Naisen puolustuksen mielestä tapahtumien kokonaisuus jää taskupuhelussa täysin epäselväksi.

– Nauhalla on sekavaa ja epäloogista puhetta. Miltään osin ei käy ilmi että hän olisi osallisena tai yllyttäisi tekoon. Hänen äänensä on kauhistunut, asianajaja Hannu Kivijärvi arvioi.