Salamyhkäinen ”nimetön ilmianto” paljasti puutteita Iin riippusillan laskelmista

Ilmianto lähetettiin liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Iijoen ylittävän kevyen liikenteen riippusillan rakennustyöt on keskeytetty suunnitelmissa ilmenneiden epätarkkuuksien takia.

Pohjois-Euroopan pisimmän kevyen liikenteen riippusillan piti valmistua Jakkukylään elokuussa, mutta aikataulu saattaa nyt pahimmillaan venyä ensi vuoden puolelle.

IS kertoi siltasuunnitelmissa paljastuneista ongelmista viime viikolla.

Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen ei sano kuka laskentavirheet alunperin paljasti. Hänen mukaansa kyseessä ovat olleet ”alan harrastajat eli teräsrakenteisten siltojen rakentajat”.

– Riippusillasta on lähetetty nimetön raportti valtiolle, joka rahoittaa siltaa omien hankerahojensa kautta. Iin kunta käynnisti raportin pohjalta ulkopuolisen tarkastuksen 27.4., Jokelainen kertoo.

Hän arvioi harrastajien kiinnostuneen hankkeesta sen harvinaisuuden vuoksi.

– Oletuksena on, että hanke on niin mielenkiintoinen, että sitä on seurattu ja sen onnistumisesta pidetään huolta, Jokelainen päättelee.

Riippusillan rakennustyöt ovat pysähdyksissä laskelmien tarkastamisen ajan.

Mielenkiintoa herättävä ”nimetön raportti” on lähetetty liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Sieltä sitä ei anneta luettavaksi.

Traficom toimii Jakkukylän siltahankkeessa valtionapuviranomaisena. Hanke siirtyi Traficomille reilu vuosi sitten hallinnonalan lainsäädäntömuutosten myötä.

– Valtionapuviranomaisena me odotamme kunnalta lisätietoja hankkeen ja rakentamisen etenemisestä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla emme luovuta tietoja siitä, kuka ilmiannon on tehnyt. Lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat muun ohella asiakirjat, joista tiedon antaminen vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen, vastaa kyselyyn viestintäpäällikkö Reetta Salonen Traficomista.

Jokelainen sanoo, että ilmiannossa olevat asiat tulevat esille luultavimmin elokuussa, kun ulkopuolisen tarkastajan työ on valmis ja hänen raporttiaan käsitellään kunnan päätöksenteossa eli lautakunnassa, hallituksessa ja valtuustossa.

– Itse ilmianto ei ole julkinen, mutta siinä olevat asiat tulevat esille, hän arvioi.

Jakkukylän kevyen liikenteen riippusiltaa suunnitelleen Sweco Rakennetekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ismo Tawast sanoo yllättyneensä sillan lujuuslaskelmien ongelmista.

Asiaa selvitellään parhaillaan asiantuntijoiden ja WSP:ltä palkatun ulkopuolisen tarkastajan kanssa.

– Missä vikoja ja puutteita on, sitä selvitellään. Suhtaudumme hyvin vakavasti tilanteeseen. Yllätyshän oli, että tällaista tulee vastaan. Ikävä ja harmillinen tilanne. Asiantuntijoiden pitää tehdä sellaisia ratkaisuja, että silta on käyttäjilleen turvallinen, Tawast kommentoi.

Sillan yleissuunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka Oy. Toteutussuunnittelusta on vastannut sillan rakenteet toimittanut konepaja.